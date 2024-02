Clamoroso Napoli, il nuovo tecnico arriva dall’Arabia | Ecco il nome che divide la piazza

Cambiamento clamoroso in casa Napoli. Il nuovo allenatore è stato ufficialmente deciso: arriverà dall’Arabia

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non riesce in alcun modo ad invertire la rotta. Neanche aver cambiato allenatore a stagione in corso è servito a dare la scossa necessaria alla squadra per risollevare la stagione.

Con l’addio di Luciano Spalletti, divenuto Commissario Tecnico della Nazionael Italiana, la squadra non è stata più la stessa. L’arrivo di Rudi Garcia sembra aver creato un incubo senza fine, dal quale non è riuscito ad uscire neanche Walter Mazzari, arrivato a novembre dopo l’esonero del francese.

Ciò che è ancora più avvilente per i tifosi è la perdita di identità. Oltre i punti conquistati, era una squadra che faceva del fraseggio la sua principale caratteristica; difficile da domare anche per le migliori squadre europee.

Un esito così era totalmente impronosticabile. La squadra campione d’Italia che ha dominata lo scorso campionato, si ritrova questa stagione a fare una fatica enorme nel conquistare punti, rischiando addirittura di non conquistare la qualificazione in Champions League.

Aria di cambiamenti

Attualmente il Napoli occupa la nona posizione in campionato, con 39 punti conquistati, di cui 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, in 21 partite disputate. Una partita in meno secondo calendario, a causa dell’impegno Supercoppa, la cui finale è stata persa dai partenopei contro l’Inter per 1-0.

In Coppa Italia sono stati clamorosamente eliminati agli ottavi di finale, in casa, allo stadio Diego Armando Maradona per 0-4, contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. In Champions League sono agli ottavi di finale, nei quali dovranno fronteggiare il Barcellona di Xavi.

Nuovo tecnico

Questi risultati non fanno che confermare la non permanenza di Walter Mazzarri sulla panchina della squadra campana. Il presidente è già alla ricerca di un sostituto, con il quale iniziare un progetto duraturo e vincente ed aprire un nuovo ciclo.

Sono tanti i profili sondati e che abbraccerebbero il progetto partenopeo, ma negli ultimi giorni potrebbe aggiungersi un nuovo allenatore alla lista: Roberto Mancini, che piace molto a De Laurentiis. L’ex CT dell’Italia vincitrice di Euro 2020 è attualmente alla guida dell’Arabia Saudita, la cui avventura, dopo l’eliminazione in Coppa d’Asia ai rigori contro la Corea del Sud per 4-2, sembra essere alle battute finali. Sono 8 anni che il mister non allena in Serie A; per tal motivo, le separazioni di entrambe le parti dagli attuali “coniugi”, potrebbero far nascere un nuovo “matrimonio”.