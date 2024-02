Futuro Hamilton, ultim’ora in Formula 1: “Non vede l’ora di iniziare” | L’annuncio spiazza i tifosi

Il pilota inglese della Mercedes vuole tornare a vincere: la mossa a sorpresa per impensierire Max Verstappen.

I record nello sport sono fatti per essere battuti e nessun ciclo può durare all’infinito. È la legge delle competizioni sportive. A furia di vincere e rivincere prima o poi, anche inconsciamente, le motivazioni vengono meno, ma soprattutto la concorrenza arriva a fare l’impossibile per porre fine a un lungo digiuno.

Tutto normale, quindi, ma non ditelo ai tifosi delle squadre che hanno visto interrompersi la propria egemonia o, nel caso degli sport individuali, ai campionissimi che dopo un regno rimasto incontrastato per anni, hanno dovuto bere l’amarissimo calice della sconfitta o anche di un comunque onorevole terzo posto, ma che dopo tanti primi gradini del podio può avere assunto i contorni della disfatta.

Del resto è proprio così che si diventa leggende dello sport, mettendo da parte subito i trionfi conseguiti per concentrarsi già su quelli da costruire. Si pensi al ciclo di scudetti da record della Juventus nel calcio italiano o, nel motorsport, ai titoli mondiali consecutivi conquistati da Valentino Rossi o da Marc Marquez in MotoGP o da Michael Schumacher e Lewis Hamilton in Formula 1.

Proprio il pilota inglese della Mercedes si è però dovuto fermare nel 2021, proprio malgrado, a un passo dalle leggenda. Il memorabile testa a testa per il Mondiale perso a vantaggio di Max Verstappen nell’infuocato GP di Abu Dhabi non ha infatti certo offuscato il poker di titoli che il Leone di Stevenage aveva conquistato negli anni precedenti, ma ha tolto a Hamilton un record storico.

Hamilton, la caccia all’ottavo Mondiale parte dai dettagli: spunta un retroscena

Solo Michael Schumacher è stato infatti capace di vincere cinque titoli mondiali consecutivi di Formula 1. Per Hamilton non ci sarà quasi sicuramente la possibilità di riprovarci, alla luce dei 39 anni compiuti dall’inglese lo scorso 7 gennaio, eppure Lewis non sembra affatto pensare all’addio alla Formula 1. Del resto la possibilità di agganciare lo stesso Schumi a quota otto Mondiali, attuale primato assoluto, è ancora alla portata e anche in quest’ottica va letto il rinnovo del contratto con la Mercedes fino al 2025. Una notizia nota dalla scorsa estate, ma alla quale ora si aggiunge un significativo particolare.

La volontà di Hamilton di “tornare al passato”, ovvero proprio a quanto accaduto fino a quel 12 dicembre 2021 ad Abu Dhabi è evidente dalla decisione del pilota inglese di tornare a lavorare insieme al proprio manager storico. Lewis ha infatti deciso di riaccogliere nel proprio team Marc Hynes, ovvero colui che ne aveva sempre seguito gli affari appunto fino al 2021. La notizia è stata anticipata dal Telegraph.

Il “ritorno al futuro” di Hamilton: riecco il manager storico

All’orizzonte non c’è alcun rinnovo da trattare. La scelta di Hamilton esula infatti dall’aspetto amministrativo, dal momento che a differenza di Penny Thow, la manager che ha seguito Hamilton negli ultimi tre anni e il cui contratto di collaborazione con il pilota è scaduto il 31 dicembre 2023, Hynes si concentrerà esclusivamente sulle attività di gara di Lewis, accompagnandoli ai GP e supportandolo a bordo pista.

Ex campione britannico di Formula 3, Hynes è un amico storico di Hamilton e avrà quindi anche compiti motivazionali alla vigilia di una stagione che sembra dover vedere la Mercedes rincorrere ancora la Red Bull. Sir Lewis ha però tutte le intenzioni di provare a riavvolgere il nastro…