Un anno e mezzo più opzione: De Laurentiis non si ferma più | Ha già firmato il contratto

Il Napoli si prepara già per la prossima stagione e mette a segno un colpo di mercato davvero importante. Ecco di chi si tratta.

Un passo atteso e voluto. Un avvenimento che lancia il Napoli nel futuro, non solo metaforicamente. Nel capoluogo toscano c’è grande voglia di guardare oltre questa stagione nata decisamente sotto una cattiva stella. Ecco perché il presidente De Laurentiis si è mosso di conseguenza.

Se Victor Osimhen, a detta del numero uno del club, potrebbe partire a giugno di fronte a una grande offerta, ci sono anche altre operazioni di mercato da tenere in grande considerazione. Secondo il noto giornalista Maurizio Pistocchi infatti l’addio dell’attaccante sarà come la tessera di un domino.

Il numero 9 al PSG e una cifra di circa 100 milioni di euro per rinforzare la squadra che soltanto un anno fa si stava avvicinando a grandi falcate allo scudetto. I tifosi chiedono alla società una rivoluzione più nella testa che negli uomini.

Quest’ultima operazione di mercato accontenterà una piazza molto delusa dall’andamento della squadra? La ricetta di Mazzarri non sembra aver funzionato finora, forse serve una vera e propria scossa all’intero ambiente. La società pensa in tal senso di aver operato correttamente.

Contratto firmato

È una giornata storica per la calciatrice e per il club partenopeo. L’attaccante del Napoli Femminile Morena Gianfico è diventata grande. Stiamo parlando di una atleta classe 2008, che si affaccia per la prima volta al palcoscenico delle colleghe più navigate.

Come riportano diversi organi di informazione infatti la calciatrice ha firmato il suo primo contratto da professionista. Ma le sorprese non finiscono qua. Nel calcio come nella vita ci sono alcune sfide da superare con grinta e con il sorriso. Ecco di cosa si tratta.

Un record da applausi

Morena Gianfico è la prima 16enne in Italia ad aver firmato un contratto da professionista con il club del presidente De Laurentiis. Uno dei talenti di punta della Primavera sarà aggregata alla prima squadra per un anno e mezzo, con opzione per allungare questo matrimonio.

Si tratta di un evento molto particolare nel calcio femminile, movimento in continua crescita e destinato a far parlare di sé sempre di più. Il Napoli si augura di aver trovato in casa una calciatrice che possa crescere e incarnare al meglio i valori della famiglia partenopea.