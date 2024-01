Ma quale Nazionale, ormai penso ad altro | Capitolo chiuso: l’annuncio delude i tifosi

È arrivato l’annuncio ufficiale: grandissima delusione per i tifosi. La Nazionale è oramai un capitolo chiuso

Il campionato europeo di calcio 2024 o UEFA EURO 2024, sarà la 17ª edizione del campionato europeo di calcio. In seguito ad Euro 2020, che per eccezione, a causa del 60esimo anniversario della competizione si è disputato in 11 città europee diverse, quest’anno torna ad essere organizzato da un solo paese ospitante.

Si tratta della Germania, che ospiterà per la terza volta il torneo dopo le passate edizioni el 1988 e 2020, poichè 4 partite furono giocate a Monaco di Baviera. Sarà dunque il primo Europeo che si disputerà su un unico terreno tedesco unificato.

Oltre ad essere il paese ospitante, vanta il primato di partecipazione. È la squadra che ha partecipata più volte, con 14 presenze su 17 edizioni e che dal 1972 si è sempre qualificata alla fase finale, vantando il maggior numero di vittorie del torneo, insieme alla Spagna, con 3 trofei.

La Nazionale campione in carica è l’Italia, ritornata tale 53 anni dopo il primo trionfo nel 1968. Ha battuta l’Inghilterra ai rigori, dopo aver chiuso i tempi supplementari sul risultato di 1-1, spezzandole il sogno di vincere per la prima volta nella sua storia il trofeo.

Le favorite

Pronosticare l’esatto vincitore è chiaramente impossibile, ma come in ogni competizione, seppur ci sono casi in cui queste falliscano miseramente, ci sono sempre le squadre dichiarate come le favorite per la vittoria finale.

Tra queste, ci sono 3 Nazionali che secondo l’opinione generale arriveranno quantomeno in fondo. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione della penultima edizione, l’Inghilterra di Jude Bellingham a caccia del primo Europeo e la Francia di Kylian Mbappè, reduce da una sconfitta prematura nell’ultima edizione e una finale di Coppa del Mondo persa.

Una grave perdita

La Francia però, a differenza delle altre favorite, dovrà fare a meno del suo storico capitano, Hugo Lloris. Il portiere, oramai 37enne e attualmente ai Los Angeles Fc, in Mls, ha dato il suo addio ufficiale alla Nazionale maggiore, cedendo la fascia alla stella della squadra, Kylian Mbappè.

Oltre gli Europei, ha detto dunque addio anche alle Olimpiadi, che si disputeranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto 2024. Infatti, l’ex Tottenham ha dichiarato: “Onestamente la partecipazione ai Giochi non è nei miei piani oggi. Vi ricordo ancora che sono otto mesi che non gioco una partita ufficiale. Riprenderò gradualmente per tornare a un buon livello di prestazione”.