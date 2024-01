“Buona fortuna per il futuro” | Esonerato dalla Nazionale: non è più il CT

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Ecco di chi si tratta e quale saranno le conseguenze immediate per la nazionale.

Un percorso spezzato, con milioni di appassionati che dovranno rinunciare bruscamente a quel sogno. È avvenuto tutto nelle ultime ore, con un epilogo che nel mondo del calcio conosciamo fin troppo bene. Ci siamo ormai abituati e non ci stupiamo di più di fronte a questo genere di separazioni. La parte debole dell’accordo è nota a tutti.

Il futuro della nazionale non sarà più dunque in linea con le idee, la personalità e i valori del tecnico che ha fatto di tutto per rendere concreta quell’impresa. Qualcosa non è andato per il verso giusto. Questioni tecnico-tattiche ma anche di motivazioni ed episodi.

Nel calcio conta tutto, anche il momento psico-fisico vissuto da allenatore e giocatori. Bisogna arrivare pronti e carichi all’appuntamento per viverlo al meglio e superare i propri limiti. In questo caso qualche anello della catena si è spezzato prima del previsto.

La nazionale ha preso la decisione più scontata ed immediata, addossando alla guida tecnica le colpe di una gestione che non ha portato ai risultati sperati. Quel “buona fortuna per il futuro” appare più come un premio di consolazione che una promessa. L’allenatore ora dovrà riflettere su quanto accaduto e sperare in una nuova chiamata.

La fine di un sogno

Stiamo parlando della Coppa d’Africa, evento che coinvolge anche alcuni giocatori della nostra Serie A e di una parentesi che si chiude prima delle aspettative. Come riporta il sito web di Sportitalia è infatti ufficiale l’esonero dell’allenatore.

Si tratta di Djamel Belmadi, sollevato dal suo incarico di Commissario Tecnico dell’Algeria. Gli ultimi eventi sportivi hanno reso inevitabile questo passaggio. L’eliminazione in Coppa d’Africa ha imposto una decisione di questo tipo. Ecco il comunicato della Federazione.

Lasciarsi sì ma senza rancori

“Ho incontrato l’allenatore della Nazionale, il signor Djamel Belmadi, per discutere le conseguenze di questa amara eliminazione – dichiara attraverso un comunicato la Federazione di calcio algerina – e abbiamo raggiunto un accordo amichevole”. Nonostante la delusione non sono mancate parole di stima per l’ormai ex tecnico.

Nessun rancore tra le parti in causa: “Un accordo amichevole per sciogliere il nostro legame e interrompere il contratto che legava l’allenatore alla Federazione algerina di calcio. Ringraziamo Djamel Belmadi per tutto quello che ha fatto per la squadra e gli auguriamo buona fortuna per il resto della sua carriera”.