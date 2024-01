Australian Open, la sconfitta non basta: altra brutta notizia per Alcaraz | Lo stadio intero fa fatica a crederci

Un botta e risposta destinato ad entrare nella storia. Il tennista ora dovrà difendersi da nuovi attacchi.

Le luci della ribalta possono essere talmente forti da diventare accecanti. È proprio quello che è successo a Carlos Alcaraz, uno dei tennisti più forti al mondo e rivale di Djokovic e Sinner in questi Australian Open. Il torneo di Melbourne sta giustamente monopolizzando l’attenzione, con grandi campioni che tra qualche giorno sapranno quale sarà il verdetto del campo.

Nel frattempo qualche caduta può anche capitare e non importa se pesa più o meno come un’eliminazione. La corsa al successo è sempre più impegnativa. Quando si dà tutto per arrivare prima degli altri è facile scivolare e farsi male.

Il protagonista di questa vicenda è stato colto di sorpresa, proprio come non può assolutamente negare l’espressione del suo volto. Campione in campo ma decisamente principiante quando ci sono da gestire stress e pressioni mediatiche.

Essere professionisti di questo livello comporta una certa serie di responsabilità. Il pubblico rumoreggia e si chiede il perché di quella risposta così dannatamente scontata.

La gaffe in diretta tv

Carlos Alcaraz rappresenta insieme a Jannik Sinner ciò che di meglio si possa chiedere a uno sport pronto a cambiare pelle per accogliere i campioni del domani.

Lo spagnolo sarà il rivale dell’altoatesino ancora per molto tempo (anche se non agli Australian Open 2024, dato che è stato eliminato ai quarti di finale dal numero 6 del ranking Zverev) ma intanto c’è un confronto che l’italiano ha già vinto a distanza. Non si tratta però questa volta della loro più grande passione.

WTA? Risate amare e polemiche

Come riportato da Libero Carlos Alcaraz questa volta è scivolato sulla più classica buccia di banana. Intervistato da Jim Courier proprio dopo l’ennesima vittoria agli Australian Open, il campione spagnolo si è fatto trovare impreparato su un tema assai delicato, il tennis femminile.

Alcaraz after his win Courier: “Who do you like to watch?” Carlos: “Daniil, Novak, Sinner” Courier: “What about WTA?” Carlos: “I watch WTA as well… When I can obviously. When I turn the tv on. (Smiling)If it’s WTA, ATP, whatever, I like to watch pic.twitter.com/1Rouk3Crpr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2024

L’ex super star del tennis ha incalzato il tennista sulle sue abitudini extra campo, scoprendo un interlocutore alquanto impreparato. Alcaraz si è detto interessato non solo a seguire l’idolo Djokovic nel tempo libero ma anche al movimento femminile. Il problema è che parole a parte non è sembrato molto convinto della sua risposta. Il risultato? Un pubblico che ride ed evidenzia qualche lacuna di troppo.