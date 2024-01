Entusiasmo alle stelle, svelato il numero di maglia | Il Milan ha un nuovo attaccante

Cresce l’entusiasmo nel popolo rossonero: alle vittorie sul campo si unisce un’inattesa operazione di mercato.

La folle e triste notte di Udine passerà alla storia per i beceri cori nei confronti di Mike Maignan. L’anticipo del sabato sera della seconda di ritorno della Serie A 2023-’24 ha fatto il giro del mondo per il peggior motivo possibile, riaprendo per il calcio italiano la mai sanata piaga del razzismo e dei modi per debellarlo.

La ferma presa di posizione del portiere del Milan ha permesso di porre l’accento su una barbarie che è purtroppo non così infrequente sui campi italiani, ma non solo, dal momento che beffardamente un episodio simile è successo proprio sabato sera, quasi in contemporanea con Udine, durante la gara di Championship tra Sheffield Wednesday e Coventry City.

Sul campo, però, il Milan ha raccolto una vittoria fondamentale, sia per la classifica, sia per le modalità del successo. In vantaggio nel primo tempo, la squadra di Pioli ha subito una sorta di blackout dopo il fattaccio, subendo la rete del pareggio dell’Udinese e quella del sorpasso tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa.

Un uno-due che avrebbe potuto stendere i rossoneri, alla luce anche delle assenze e di un’altra prestazione non così performante di Rafa Leao. Invece nel finale, complici anche i cambi azzeccati di Pioli, ecco il nuovo ribaltone, per tre punti fondamentali in chiave terzo posto e forse non solo. Il Milan è infatti riuscito ad approfittare del turno di stop forzato dell’Inter ed è ora chiamato ad avere continuità di risultati.

Milan femminile si rialza: Como ko, via alla scalata in classifica

L’imminente scontro diretto tra Inter e Juventus pone infatti i rossoneri nelle condizioni di poter mettere pressione sulle due rivali, a patto ovviamente che il Milan faccia il proprio dovere continuando a vincere. Sognare quindi non costa nulla, ma nel girone di ritorno sarà necessario per Giroud e compagni fare punti anche negli scontri diretti, cosa non successa all’andata. Il weekend è stato però propizio a tutto tondo per il Milan, grazie anche alla squadra femminile.

Al Vismara la squadra allenata da Davide Corti ha battuto 3-2 il Como, ottenendo un successo che mancava da sette giornate. La prima affermazione della gestione tecnica affidata all’ex allenatore della Primavera femminile rossonera, subentrato dalla settima giornata a Maurizio Ganz, ha riacceso le speranze di agganciare il 5° posto, che vale la qualificazione alla poule scudetto.

Milan, che colpo di mercato: acquistato il talento Sara Stokic

La stagione del Milan femminile resta fortemente deficitaria, nessuno immaginava queste difficoltà dopo anni trascorsi stabilmente alle spalle delle primissime, ma dopo il successo sulle lariane è arrivata anche una bella notizia in chiave mercato. Corti avrà infatti presto a disposizione una valida attaccante per la scalata in classifica.

AC Milan ha comunicato di avere acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Sara Stokic. La giovanissima calciatrice serba, classe 2005, arriva dal ŽFK Vojvodina ed è uno dei migliori prospetti a livello internazionale. Indosserà la maglia numero 15 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Stokic, che sarà anche a disposizione della Primavera di Daniele Zago, verrà comunque inserita nella rosa della prima squadra. Un’ottima notizia in vista della seconda parte di stagione, quella dell’auspicato riscatto per le rossonere, ancora in corsa anche in Coppa Italia.