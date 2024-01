Dalla massima categoria al tracollo totale | Carriera ‘distrutta’ a 22 anni: giocherà in quarta serie

La parabola del calciatore lascia tutti senza parole. Ecco di chi si tratta e come è successo. Una strana storia di calcio.

Entrare nel settore giovanile di uno dei più grandi club inglesi a soli 10 anni, giocare in tutte le categorie e gustarsi il debutto, fa sembrare tutto come un film già scritto. Il classico viaggio di un predestinato. Lo sport invece sa prendersi beffa di aspirazioni e talento, lasciando il protagonista di questa storia a mani vuote.

È successo al calciatore che ha stupito tutti non per le sue presenze in campo ma per le sue assenze. La sua carriera deve ancora decollare e se al momento l’età anagrafica è ancora dalla sua parte, le occasioni da cogliere al volo non saranno infinite.

A questa età, prima ancora del nome del club, conta scendere in campo e giocare. Ecco perché persino un grande allenatore gli ha dato fiducia. Le chance dopo quel debutto però si sono ridotte sino ad azzerarsi.

Colpa del destino? Sfortuna o semplicemente un tempismo non ancora perfetto? In questo sport ci sono mille variabili a fare la differenza e la competizione è spietata. Meglio rimboccarsi le maniche e ripartire. Con passione e voglia di tornare in alto.

Bye bye Premier

Toccare il cielo con un dito per poi dover fare nuovamente i conti con la gavetta. Rhys Williams conosce meglio di chiunque altro i sacrifici di un percorso in salita. Gli ostacoli non sono finiti qui.

Dopo essere stato tra i 10 e i 18 anni nel Settore giovanile del Liverpool e soprattutto dopo il debutto in Carabao Cup, le occasioni si sono sempre più allontanate dal percorso del difensore. Ecco cosa è successo.

Che beffa: ora gioca in quarta serie

Come riportato dal profilo Instagram del club, l’ex calciatore del Liverpool riparte da Port Vale (in League Two) grazie a un prestito fino al termine della stagione.

Nella prima fase di questa stagione sportiva Williams è stato in prestito ad Aberdeen, senza scendere però mai in campo. Ora una nuova chance che il ragazzo si augura sia finalmente quella della svolta. Jürgen Klopp gli avrà sicuramente mandato un messaggio di incoraggiamento. A 22 anni c’è ancora tanto da fare e da dimostrare in campo.