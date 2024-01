“Non adatto a questo livello”: terremoto in Serie A, arbitro bocciato dopo il big match | Tutti uniti contro di lui

Caos totale in Serie A, tutti contro di lui: non è ritenuto adatto a questo livello. Bocciato per la sua prestazione nel big match

Il calcio è di gran lunga lo sport più seguito al mondo. Sono migliaia le squadre che ne fanno parte e sono milioni i tifosi sparsi per tutto il mondo che supportano con costanza ed ardore la propria squadra del cuore.

Essendoci un numero così elevato di società e di tifosi, non possono che esserci pensieri contrastanti in ogni partita disputata, sopratutto verso la classe arbitrale, la quale sembra peggiorata nel tempo nonostante la presenza e l’utilizzo del VAR.

Uno dei campionati più chiacchierati in merito è la nostra Serie A, il che è paradossale se consideriamo che nelle competizioni europee della UEFA e in quelle nazionali della FIFA, sono gli arbitri italiani ad essere maggiormente chiamati per dirigere le partite da disputare.

Sono troppi gli errori, spesso clamorosi, ai quali si assiste in ogni giornata di campionato. Non interessano una squadra in particolare, ma sfavoriscono e favoriscono chiunque, creando continaumente polemiche, divisioni e lamentele anche da parte degli organi principali delle società stesse.

Emergenza totale

Analizzando i tantissimi episodi accaduti, è emersa la presenza di una vera e propria emergenza nel settore arbitrale italiano, legato in particolar modo al cambio generazionale e alle tante rotazioni tra Serie A e Serie B.

Questo perchè quando si sbaglia con un sistema così avanzato come il VAR, introdotto oramai da più di 6 anni, è l’intero staff arbitrale ad aver colpa, da chi c’è nel rettandolo di gioco a chi è dietro al monitor, e piuttosto che aiutarsi per decidere correttamente, vanno uno contro l’altro.

Ennesimo caso

Un altro caso si è verificato nell’ultima partita del girone di andata della Serie A, tra Roma e Atalanta, terminata sul punteggio di 1-1 ed arbitrata da Gianluca Aureliano. L’arbitro perde il rigore su Karsdorp e sbaglia diverse valutazioni tecniche e disciplinari, venendo fortemente criticato dalla stampa.

La rubrica Romanews.eu ha pubblicato i commenti dei vari opinionisti dell’etere romano, i quali oltre a criticare il gioco sterile e individualista della squadra di Mourinho, hanno fortemente evidenziato gli errori arbitrali, non comprendendo come ci sia stata una tale involuzione nel calcio italiano nonostante l’aiuto del VAR, il quale è nato per aiutare gli arbitri a risolvere i problemi in partita, ma che paradossalmente sta facendo l’esatto contrario.