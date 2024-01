‘Non voglio vincere’: MotoGP, la confessione è disarmante | Prima del mondiale l’assurda verità

A due mesi dal via del Mondiale 2024 uno dei protagonisti più attesi gela i propri tifosi: ecco il vero obiettivo della stagione.

La caccia al tris sta per partire. Dopo aver domato rispettivamente Fabio Quartararo e Jorge Martin, Pecco Bagnaia non ha alcuna intenzione di abdicare dal ruolo di re della MotoGP. E, anzi, è pronto ad andare a caccia di rivali in vista dell’inizio della 76a edizione del campionato del mondo.

Se, come noto nel mondo dello sport e come sanno bene molti campioni “estemporanei” in varie discipline, confermarsi è sempre più difficile che imporsi, il centauro torinese è già oltre metà dell’opera, essendo riuscito a dimostrare nel 2023 che l’exploit di 12 mesi prima non era stato affatto frutto di circostanze favorevoli.

Leggi le difficoltà di una Yamaha il cui rendimento sarebbe poi crollato nella stagione successiva. Ecco allora che i “nemici” Pecco ha scoperto di averli in casa e l’ovvio riferimento è alla Ducati Pramac di Martin, dimostratasi nel corso dei mesi qualcosa di più di una “semplice” moto satellite.

La bravura di tecnici, ingegneri e meccanici e quella del pilota spagnolo hanno permesso agli appassionati di vivere una seconda parte di stagione esaltante, grazie a un duello incertissimo risolto solo in extremis dalla superiore esperienza di Bagnaia.

MotoGP 2024: Bagnaia a caccia del tris, la sfida di Marc Marquez

Ora però è tempo di ripartire. Febbraio sarà il mese dei test ufficiali tra Sepang e Losail, poi il 10 marzo proprio in Qatar si inizierà a fare davvero sul serio e Pecco farà partire la sfida al mito. Il terzo titolo consecutivo permetterebbe infatti a Bagnaia di affiancare Kenny Roberts e Wayne Rainey, nell’era MotoGP, e di porsi in scia di altre due leggende, capaci di fare poker.

Chi se non Valentino Rossi e Marc Marquez, gli eterni rivali ancora presenti nel paddock, seppur con… mansioni diverse. Se infatti il Dottore è proprietario della VR46, una delle scuderie satellite della Ducati, oltre che pig malione di tanti talenti, Bagnaia in testa, lo spagnolo è pronto a tornare a lottare per i primi posti dopo la clamorosa scelta di lasciare la Honda per approdare proprio alla Ducati.

MotoGP, Marquez svela gli obiettivi per il Mondiale 2024

Nel Mondiale 2024 Marquez sarà alla guida di una moto del team Gresini, per quella che sarà la grande curiosità della stagione. Troppe le sofferenze vissute alla Honda nelle ultime stagioni e troppe le incertezze sul fatto che dal Giappone fossero in grado di dare a Marc una moto competitiva per lottare per vincere. Perché questo è l’obiettivo di Marquez, seppur non nell’immediato.

A dichiararlo è stato lo stesso pilota a margine di un evento organizzato a Madrid: “Non vinco un GP da due anni, quindi non posso iniziare il progetto con un obiettivo così alto come quello di puntare al Mondiale”. Insomma, la voglia di dare la caccia alla settima iride MotoGP c’è, ma ogni cosa al suo tempo. Intanto Marquez ha confidato che l’ambientamento in Ducati è stato ottimo: “Mi sento un pilota come gli altri. Se arrivassi da una fase con più titoli consecutivi sarebbe comprensibile che avessero paura di me, ma non è così. Conosco benissimo le differenze che ci sono tra team ufficiale e privato. Non vivo di illusioni, penso solo a divertirmi. Se lo farò, penso che i risultati arriveranno”.