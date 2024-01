Inter, ecco il goleador da Champions | È fatta: i difensori tremano al pensiero

I nerazzurri hanno individuato il profilo per rinforzare l’attacco. Chiusura prevista a breve. I dettagli della trattativa.

Il popolo di San Siro ha vissuto dei momenti concitati di fronte al vantaggio firmato Frattesi che sarebbe potuto diventare un momento davvero duro da digerire se Henry non avesse sbagliato quel rigore al 100′. Poi c’è stato praticamente solo spazio per le polemiche sugli episodi da Var.

In tanti gridano allo scandalo, sostenendo che proprio i nerazzurri siano la squadra avvantaggiata da queste decisioni arbitrali. La realtà è ben diversa, con la squadra di Simone Inzaghi che, senza quel pizzico di fortuna, forse avrebbe faticato ancor di più a conquistare il titolo, seppur simbolico, di campione d’inverno.

La prossima gara contro il Monza sarà un buon test per capire se questo nervosismo possa intaccare i propositi di gloria. La seconda stella per tutta la società è quel traguardo da non fallire in nessun modo. Lautaro Martinez e compagni lo sanno e cercheranno di tirare fuori qualcosa di più rispetto alle ultime uscite.

La Juventus è a soli due punti di distanza e la pressione si inizia a sentire. Ecco perché d’ora in poi sarà vietato sbagliare. Anche in società, dopo un mercato estivo ricco di novità, si sta iniziando a pensare alla prossima stagione. Il budget messo a disposizione dal presidente Zhang non sarà così cospicuo.

Occasione di mercato

L’ad sport dell’Inter Beppe Marotta lo sa bene. I calciatori a parametro zero rappresentano delle occasioni più uniche che rare, con i nerazzurri che negli ultimi anni hanno saputo sfruttare al meglio questo genere di occasioni.

Ora in vista del mercato di giugno la dirigenza interista ha individuato un reparto nel quale intervenire. L’arrivo del calciatore coinciderebbe con una doppia cessione illustre. Anche il tecnico Inzaghi non sta più nella pelle.

Il colpo di Marotta

Tra i prossimi colpi a parametro zero, vera specialità della casa in Viale Liberazione a Milano, ce ne potrebbe essere uno per l’attacco. Arnautovic e Sanchez, per motivi simili, hanno deluso e l’Inter vuole ingaggiare un attaccante di peso internazionale.

Il bomber del Porto ha ottime doti realizzative e una discreta capacità di duettare con un compagno di reparto che, in caso di assenza di Lautaro, potrebbe essere una seconda punta agile e veloce come il figlio d’arte. L’Inter vuole Taremi ma non ha disponibilità economica per prelevarlo subito dai Dragoes.