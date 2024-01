“La risposta è no”: Milan irremovibile | Servono almeno 7 milioni

Ultima ora in casa Milan: è arrivato un “no” secco che ha spiazzato tutti i tifosi. Scopriamo insieme i dettagli della delicata situazione

Il Milan sembra si stia finalmente riprendendo dopo il periodo buio degli ultimi mesi. Una squadra che fino ad oggi non ha rispettato le aspettative, nate sia dopo la scorsa deludente annata, sia dopo l’importante mercato fatto.

La società ha spesa in estate una somma pari a circa 130 milioni di euro, primeggiando nella classifica delle squadre che hanno maggiormente investito introiti in questo mercato. Mosse sia in entrata, che in uscita, che hanno sottoposto la rosa ad una vera e propria rivoluzione.

Vanno anche considerati molteplici aspetti. Il primo, è che essendo cambiati molti interpreti è complicato che entrino nell’immediato nei meccanismi di squadra, il secondo, è che la rosa è stata falcidiata da infortuni.

Con l’infortunio muscolare di Alessandro Florenzi nell’ultima gara vinta per 3-0 contro l’Empoli allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, il Milan ha raggiunto quota 31, di cui 26 di natura muscolare e 5 lesioni; un’infermeria continuamente piena.

Risultati attuali

Per molti è un fallimento l’attuale situazione in cui si trovano i rossoneri, per altri è un miracolo dati i tantissimi indisponibili e le conseguenti soluzioni in extremis alle Stefano Pioli ha dovuto ricorrere. Giocatori fuori ruolo o continuamente impiegati, ma nonostante tutto sono ancora lungo la scia per conquistare un trofeo.

Attualmente sono terzi in classifica con 39 punti, a -7 dalla Juventus e a -9 dall’Inter. In Coppa Italia sono ai quarti di finale contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e in Europa, seppur retrocessi in Europa League avendo chiuso in terza posizione il girone di Champions, possono ambire alla conquista della coppa.

Mercato di gennaio

Per chiudere al meglio la stagione, rafforzare la rosa in ogni reparto e sostituire momentaneamente gli indisponibili tra infortunati e giocatori convocati in Nazionale, i rossoneri investiranno prepotentemente nel mercato invernale. Agiranno, così come in quello estivo, sia in entrata che in uscita e sono ad un passo dal chiudere una trattativa.

Si tratta della cessione di Rade Krunic, il quale a sorpresa è stato dichiarato dall’allenatore stesso, fuori dal progetto. Il centrocampista bosniaco era un punto fermo del centrocampo rossonero fino a poche settimane fa, ma è stato clamorosamente messo sul mercato. Su di lui spinge forte il Fenerbahce, il quale mette sul piatto un’offerta da 4 milioni di euro, ritenuta però troppo bassa dal Milan, che ne chiede circa il doppio. I prossimi giorni saranno fondamentali per la chiusura, ma ciò che è certo è il 30enne non vestirà più la maglia rossonera.