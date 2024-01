Bye Bye Sarri, ad attenderlo c’è la Germania: addio immediato | Lazio orfana a centrocampo

Saluta la Lazio per approdare in Germania: addio immediato. Emergenza a centrocampo per la squadra di Maurizio Sarri

La Lazio allenata da Maurizio Sarri dovrà far fronte alla nascita di un grandissimo problema che gli sta condizionando l’intera stagione, l’emergenza a centrocampo, zona che negli ultimi anni è stata la benzina del motore dei biancocelesti.

La squadra di Claudio Lotito non sta vivendo la sua miglior stagione, facendo crollare le altissime aspettative nate dopo l’ottimo piazzamento dell’annata passata. Secondi in classifica, con la miglior difesa del campionato, situazione totalmente opposta a quell’attuale.

Le ‘Aquile’ occupano momentaneamente il nono posto in classifica, con 8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte in 18 match, con un totale di 27 punti. Sono 6 i punti di distacco dal quarto posto per ambire nuovamente alla qualificazione in Champions League, l’obiettivo principale della stagione.

In Europa la musica però è diversa. Nel Gruppo E con Atletico Madrid, Celtic e Feyenoord, si è abilmente qualificata agli ottavi di finale da seconda. Abbastanza sfortunata nel sorteggio, poichè ha pescata il Bayern Monaco di Thomas Tuchel, dichiarato nettamente favorito per il passaggio del turno.

Correre ai ripari

Per fronteggiare il numero altissimo di partite da giocare nella seconda metà di stagione, con una media di 1 match ogni 4 giorni, a differenza delle ultime sessioni invernali di calciomercato in cui sono stati acquistati con rarità nuovi calciatori, Maurizio Sarri ha richiesto espressamente nuovi centrocampisti per riparare l‘emergenza in quel ruolo e poter far rifiatare quelli con più minutaggio.

Con l’infortunio di Luis Alberto, out per almeno due settimane a causa di una lesione, la Lazio perde il suo numero 10, nonchè il suo giocatore chiave e e con un Kamada non preferito nelle gerarchie titolari, è doveroso intervenire alla ricerca di nuovi profili.

Un altro addio

Nonostante fosse già chiara l’intenzione del tecnico di lasciarlo fuori dal progetto, il calciatore croato aveva rifiutato il trasferimento in estate. Dopo metà campionato, il 27enne Toma Bašić si è finalmente convinto a lasciare la squadra biancoceleste della Capitale e provare una nuova avventura.

Il centrocampista piace moltissimo nel campionato tedesco, in Bundesliga, precisamente al Friburgo, il quale vorrebbe procedere con un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Per sostituirlo e aumentare il numero di giocatori in rosa in quel ruolo, la Lazio sembrerebbe interessata a Pierre Dwomoh, di proprietà dell’Anversa, e a Filippo Terracciano, la cui pista si è complicata con l’entrata nella trattativa da parte del Milan, che ha già incontrato in sede il calciatore.