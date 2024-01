“È una vergogna”: bomba Mourinho, l’ex presidente la spara grossa | Per il portoghese un vero massacro

Parole durissime verso il portoghese. I tifosi hanno già preso posizione e sono pronti a rispondere a tono.

In casa Roma gli animi non si sono ancora sedati dopo l’improvviso addio al general manager Tiago Pinto. La chiusura del mercato di gennaio coinciderà infatti con il saluto all’uomo che per tre anni ha guidato dall’alto la strategia della Roma di José Mourinho.

Il tecnico portoghese continua come sempre a far discutere, scatenando una serie continua di polemiche che aiuta a distrarre la squadra dalle sue vere difficoltà. I giallorossi accusano un ritardo di 5 punti dalla Fiorentina quarta in classifica e la città vuole di più.

La bravura del tecnico che è riuscito nell’impresa di vincere tutto con l’Inter nel 2010 è tutta qui. Una cosa è la percezione del momento e l’altra sono le reali difficoltà di una squadra che ha ancora troppe lacune per puntare con decisione e convinzione alla prossima Champions League.

Ora a complicare la situazione arrivano anche le parole di un personaggio che ha da sempre un legame forte con la squadra della Capitale. L’ex presidente non ha risparmiato le critiche verso la Roma e chi la guida.

Parole al veleno

José Mourinho divide da sempre gli appassionati di calcio. O si ama o si odia. Non esiste una via di mezzo. In questo caso l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha gettato nuova benzina sul fuoco.

Il portoghese dovrà difendersi dalle accuse. Parole che fanno capire a chi non conoscesse l’ambiente quali siano le pressioni e a quale gioco fuori dal campo alcuni personaggi siano costretti a partecipare.

Ferrero is on fire

Ai microfoni di Radio Cusano, Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria, ha dato vita a uno sfogo in piena regola sulla Roma e sul suo allenatore José Mourinho. Ecco le sue parole. “Come mai i tifosi della Roma non dicono niente ma niente? Prima di Mourinho come succedeva qualcosa erano subito critici, ora invece sono sempre contenti”.

Ecco qual è il segreto di Mou che confonde la folla. “Lui lavora sui tifosi. Prima chiede Bonuccci, poi quando scopre che i tifosi non lo vogliono allora dice di non volerlo più perché lui sta con loro. E allora la gente si schiera con lui. Capito che parac****?“. Secondo Ferrero Mou avrebbe dalla sua parte persino la stampa, “un’altra vergogna è l’amicizia con alcuni quotidiani che sono dalla sua parte”.