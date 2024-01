‘Momento peggiore della mia vita’: lacrime per Nadal | Proprio al rientro la triste notizia

Il tennista non è riuscito a trattenere la commozione in seguito al drammatico evento. Ecco di cosa si tratta.

Una carriera al top spesa a macinare record, superare avversari e riscrivere in un certo senso la storia di questo sport. Rafa Nadal non è solo un simbolo del tennis ma uno sportivo che ha saputo trasmettere, anche grazie alle sue tante vittorie, determinati valori ai più giovani.

Sacrificio, abnegazione, coraggio e quella mentalità vincente che ti spinge a dare sempre di più. Anche dopo un match sofferto e molto stressante dal punto di vista fisico, quell’ultimo sforzo in palestra per assecondare i muscoli e calmare la mente.

Lo spagnolo ha incantato platee di tutto il mondo e la sua rivalità con Roger Federer è già storia. Poi è arrivato Djokovic e in Italia tutti si augurano che Jannik Sinner possa salire sul treno dei più grandi. L’età e i colpi ci sono tutti.

Il tennista maiorchino non è riuscito a tenere per sé un momento di grave difficoltà dal punto di vista emotivo, che fa comprendere ancora di più quale sia il personaggio e che cosa l’abbia reso così speciale negli ultimi anni.

Un punto di ripartenza

La vittoria per ogni sportivo è la medicina migliore, quella stella polare che indica la strada ai migliori e allontana i mediocri dal proprio obiettivo. A questi livelli persino i dettagli possono fare la differenza e quando non si è al top della forma tutto diventa dannatamente più difficile.

Un po’ come successo a Nadal, tormentato da un infortunio che lo ha allontanato dal palcoscenico che più ama. La carriera del tennista ha vissuto un momento di scoramento.

Il momento peggiore della sua vita

Non è sempre oro tutto quello che luccica e anche per Rafa Nadal è valido questo modo di dire. Dopo ben 349 giorni di stop il tennista è riuscito a superare Thiem in 2 set. Nel torneo Atp 250 di Brisbane, in Australia, il campione spagnolo ha mostrato a tutti che il suo percorso non è ancora finito.

La luce in fondo al tunnel è finalmente visibile. Ecco le sue parole a caldo: “È stato un giorno emozionante ed importante, quello passato fuori dal tour è stato forse l’anno peggiore della mia vita – confessa Nadal – e sentirmi di nuovo competitivo di fronte a un pubblico che mi trasmette affetto mi rende davvero felice”.