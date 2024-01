Milan, che regalo! Sorriso a 32 denti per Pioli | Tutto a costo zero

La notizia è arrivata ufficialmente a casa Milan: Stefano Pioli è contentissimo. Un rinforzo a costo zero per i rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli non sta certamente rendendo le aspettative nate ad inizio stagione. In seguito al mercato faraonico di 130 milioni investiti dalla nuova proprietà di RedBird, erano dichiarati come i favoriti, insieme all’Inter, per la conquista dello Scudetto.

Una premonizione che ad oggi sembra lontanamente realizzabile, poichè la classifica recita che i rossoneri hanno conquistato 36 punti in 18 partite, piazzandosi a -7 dalla seconda, la Juventus di Massimiliano Allegri e a -9 dalla prima, l’Inter di Simone Inzaghi.

Un terzo posto in classifica che è simbolo del ritmo totalmente altalenante delle loro prestazioni, soprattutto con le squadre che occupano la parte destra del tabellone. C’è però sicuramente da sottolineare la componente infortuni, che sta rendendo ancor più complicato questo periodo negativo.

Contando l’intera rosa e non unicamente gli undici titolari, il Milan ha subito da inizio stagione 30 infortuni, 26 muscolari e 4 corrispondono a gravi lesioni. Un bollettino scioccante considerando che siamo appena all’inizio di gennaio e manca ancora metà campionato da disputare.

Emergenza

Il ‘Diavolo’ è chiaramente in una situazione di emergenza. Non c’è una partita in cui la rosa sia al completo, mancando nella maggioranza dei casi giocatori chiave. L’ultimo infortunio registrato è quello del miglior giocatore attuale della stagione, ossia del difensore inglese, Fikayo Tomori.

La sua indisponibilità, sommata alle assenze di Kalulu e Thiaw, costringe il Milan ai ripari ed a soluzioni alternative; di fatti, nelle ultime partite è stato schierato Theo Hernandez come difensore centrale titolare. Ad aggiungere benzina sul fuoco, è la Coppa d’Africa, che terrà impegnati i calciatori rossoneri fino al termine del mese.

I convocati

Tra i calciatori convocati spuntano i nomi di Ismael Bennacer per l’Algeria e Samuel Chukwueze per la Nigeria. Il primo, che è recentemente tornato da un grave infortunio al ginocchio che l’ha costretto a restare ai box per oltre 5 mesi è già in ritiro con la sua Nazionale, mentre dalla ‘Super Aquile’ trapelano buone notizie.

La nazionale africana ha lasciato la possibilità al suo assistito di essere presente con il Milan per gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari per l’ultima partita, prima di partire e raggiungere i compagni fino ad almeno metà gennaio, con esattezza fino al 22, data in cui si concluderà il girone della coppa con Guinea Equatoriale, Costa d’Avorio e Guinea-Bissau.