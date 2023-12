Max Verstappen, è ufficiale: il pluricampione costretto allo stop | Mondo della Formula 1 senza parole

Una notizia che ha lasciato tutti i fan della Formula 1 a bocca aperta: Max Verstappen è costretto ufficialmente allo stop

Uno dei piloti più iconici della storia della Formula Uno, quale Ayrton Senna, sosteneva con convinzione che il miglior pilota, seppur tale, dovesse guidare la migliore monoposto presente sul circuito. Nell’attimo in cui ciò accade, non c’è storia per gli altri piloti in gara.

È ciò che abbiamo potuto constatare nell’ultima stagione di Formula Uno, il cui sipario si è chiuso con un’incredibile superiorità dimostrata da parte della RedBull e i suoi piloti, in particolar modo da Max Verstappen, che ha conquistato il suo terzo titolo mondiale all’età di 26 anni.

Il pilota olandese ha trionfato 19 volte in 22 gare disputate, con 1003 giri guidati in prima posizione su 1325. 575 punti, distaccando totalmente il suo compagno di scuderia, Sergio Pèrez, arrivato secondo con meno della metà dei punti.

Stessa storia per la classifica costruttori, che vede la RedBull trionfare con 860 punti, anche questa volta più del doppio della seconda classificata, la Mercedes, che chiude in seconda posizione a 409, poco sopra la Ferrari a 406.

Nuova stagione

Non sappiamo cosa ci aspetta nella nuova stagione. C’è chi dà per scontata la vittoria di Verstappen, chi auspica in una vittoria da parte della Ferrari, il sui successo manca dal 2007, o chi crede nella rinascita di Lewis Hamilton e la sua Mercedes.

Ciò che è certo è che per le squadra ora inizia una partita che rimarrà segreta fino al nuovo inizio, per la costruzione delle nuove vetture monoposto, che verranno svelate a marzo, nel primo GP di Bahrain. Dal punto di vista regolamentare invece, non dovremmo trovarci sorprese, poichè i cambiamenti sono previsti per il 2026, lasciandoci dunque intendere che sia difficile che ribaltino le gerarchie.

Notizia shock

Negli ultimi giorni, tramite vari post sul Social di Instagram, è stata rivelata una notizia che ha lasciato a bocca aperta i fan di Formula Uno. Max Verstappen, nonostante sia pluricampione del mondo, non ha potuto guidare una Mercedes GT da 585 cavalli.

L’azienda che noleggiava l’auto ha imposto un limite minimo di età di 30 anni, per non intaccare in guidatori inesperti. L’olandese, che era in pista per festeggiare un evento con amici e parenti, si è dovuto dunque accontentare di una BMW Serie 5, poichè neanche una deroga gli ha dato il via libera per utilizzare la Mercedes.