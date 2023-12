Pioli, ecco il nuovo centrale: garanzia assoluta in difesa | I rossoneri lo conoscono bene

Una buona notizia per Stefano Pioli: finalmente il nuovo centrale è a disposizione. Una vera e propria garanzia per la difesa

Il Milan di Stefano Pioli non è in uno dei suoi momenti migliori. Dopo la conquista del diciannovesimo Scudetto nella stagione 2021-2022, ha subito una forte frenata; l’esatto contrario di tutte le aspettative ideate sulla squadra.

L’annata successiva, nella quale si è laureata Campione d’Italia il Napoli di Luciano Spalltti, 33 anni dopo l’ultima volta, il Milan seppur ha raggiunto la semifinale di Champions League dopo 16 anni, è uscita agli ottavi di Coppa Italia contro un Torino in totale emergenza ed ha raggiunto il quarto posto in campionato unicamente grazie alla penalizzazione di dieci punti inflitta alla Juventus. Tirando le somme, una stagione che non può che definirsi fallimentare.

La nuova annata si è aperta con aspettative altissime sui rossoneri, sia per riscattarsi dalla stagione precedente, sia in funzione del virtuoso mercato da parte della neo presidenza di RedBird. Oltre l’importantissimo rinnovo di Rafael Leao, la squadra è stata totalmente rivoluzionata, migliorandola in ogni reparto, sia nell’undici titolare, che nella panchina.

Ad oggi, i ‘Diavoli’ sono terzi in campionato con 29 punti conquistati su 45 disponibili, a -8 dalla Juventus di Massimiliano Allegri e a -9 dai rivali dell’Inter, allenati da Simone Inzaghi. In Europa invece, un finale dal sapore amaro, che li ha condannati in Europa League, non superando il ‘girone della morte’.

Totale emergenza

Sono vari i fattori da considerare per trovare un capro espiatorio di questi risultati. Ciò che è certo è che la maggioranza delle responsabilità è dovuta ai tantissimi infortuni ai quali i rossoneri hanno dovuto far fronte. Ben 25 in soli 4 mesi di campionato, ponendo la rosa in una situazione di totale emergenza.

Sembra però che finalmente stia apparendo la luce in fondo al tunnel, con il pieno recupero ed il conseguente rientro in squadra di Ismael Bennacer, Noah Okafor, Simon Kjaer e Rafael Leao, con i quali il Milan è totalmente diverso. Il problema però persiste in una zona particolare del campo, la difesa.

Tuttofare

Il reparto difensivo del Milan è al momento in totale blackout. Nella prossima sfida che vedrà i rossoneri fronteggiare il Monza a San Siro, non saranno disponibili Davide Calabria per squalifica nell’ultimo match contro l’Atalanta, Pierre Kalulu, Malick Thiaw per infortuni muscolari e Pellegrino per frattura.

Simon Kjaer è appena rientrato in squadra, quindi sarà schierabile inizialmente dalla panchina e dunque il mister necessita di un centrale da affiancare all’inglese. Si ipotizza una difesa a 4 con Florenzi che ritorna nel suo ruolo naturale, Bartesaghi sulla sinistra e Theo Hernandez che affiancherà ancora una volta l’imprescindibile Fikayo Tomori. Non è certamente il suo ruolo primario, ma il terzino francese ha già dimostrato di poter giocare da difensore centrale, confermandosi sempre più tuttofare in questo Milan.