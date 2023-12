Sinner, dopo la Coppa Davis un’altra impresa | Mancava soltanto uno Slam

Il tennista più in voga del momento sta per vivere un altro momento storico. L’Italia è davvero orgogliosa di lui.

La Coppa Davis e l’eterno confronto con Novak Djokovic sono stati soltanto dei punti di partenza. Chi vuole migliorarsi e puntare sempre al meglio, non perde troppo tempo nei festeggiamenti. Dopo un periodo di meritato riposo, soprattutto mentale, è arrivato il momento di tornare concentrati sulla prossima sfida.

Ora viene il bello, direbbe qualcuno. L’asticella si alza sempre di più e si fa sempre più sottile: gli errori dovranno essere ridotti al minimo, possibilmente a zero. Jannik Sinner ha quella gentile spavalderia che lo pone sicuramente tra gli sportivi più forti di questo 2023.

La sua carriera è appena iniziata e il futuro non può che riservare ancora gioie e trofei. Dopo aver combattuto contro i migliori, adesso la sensazione è che il suo status sia cambiato.

Serviranno grande entusiasmo ma anche cura dei dettagli per restare in alto. Solo così il tennista italiano più in voga del momento potrà togliersi nuove soddisfazioni. Tutto lascia pensare che il meglio debba ancora arrivare, come ammesso dagli stessi avversari dell’atleta altoatesino.

Sempre al top: l’obiettivo più grande

Se è vero che vincere aiuta a vincere, il fresco vincitore della Coppa Davis con la sua Italia si sta certamente facendo la bocca buona. Persino il ct della nazionale italiana di calcio Luciano Spalletti l’ha citato come riferimento, sperando che l’attaccante Federico Chiesa possa fare la differenza come lui con i piedi.

🇦🇺 Ai prossimi #AusOpen Jannik #Sinner sarà testa di serie numero 4: era dal 1977 che un 🇮🇹 italiano non era tra le prime 4 teste di serie in uno Slam! 👉 https://t.co/5EaQhW3BUm#tennis pic.twitter.com/FughmNAm20 — FITP (@federtennis) December 7, 2023

Come comunicato dalla Federazione Italiana Tennis, Sinner sarà testa di serie numero 4 ai prossimi Australian Open. Un attestato importante per un atleta così giovane. Un biglietto da visita che farà la differenza per il prosieguo del suo percorso in campo.

Sinner nella storia

Soltanto Adriano Panatta, tra i tennisti italiani, è riuscito a fare meglio del tennista di San Candido. Un punto di partenza che non fa che alzare le aspettative in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Jannik Sinner si giocherà la vittoria finale contro i migliori tennisti al mondo con una nuova consapevolezza. Gli ultimi avvenimenti lo hanno proiettato verso nuove sfide e il suo nome è già nella storia di questo sport.