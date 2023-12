Ultim’ora Milan, si spegne il sogno Champions | Il capitano del Dortmund ammette la resa

Tra pochi giorni i rossoneri si giocheranno il proprio destino in Champions League. Intanto dalla Germania arriva un segnale.

Il destino del Milan in Champions League è ormai appeso a un filo. I tifosi rossoneri non vogliono illudersi dopo l’ultima pesante sconfitta interna per mano del Borussia Dortmund. Una combinazione di diversi fattori può salvare Stefano Pioli ma le chance sono ridotte al lumicino.

Il confronto a distanza con i tedeschi continua, tra dichiarazioni e risultati in campo che possono far sperare ancora i rossoneri. Prima del crollo del secondo tempo contro Reus e compagni infatti il Milan aveva dato l’impressione di poter rimettere in sesto la gara.

Gli infortuni e un po’ di sfortuna hanno complicato quella serata che, in caso di eliminazione, diventerà il simbolo di una cavalcata europea interrotta sul più bello. Nulla a che vedere con quanto accaduto nella passata stagione, quando Leão e compagni erano arrivati fino alla semifinale contro l’Inter.

Prima di gettare la spugna e concentrarsi esclusivamente sul campionato però è bene captare il segnale proveniente dalla Germania. Il sogno Champions è già finito? Ecco che cosa è successo. Il Milan può ancora sperare nel miracolo sportivo.

L’eliminazione che fa rumore

La notizia arriva direttamente dal quartier generale dei gialloneri: il Borussia Dortmund è stato eliminato dalla Coppa. Ci ha pensato lo Stoccarda a svegliare gli avversari dal loro sogno. Non è Champions League ma si tratta comunque di una competizione importante.

Reus e compagni devono infatti dire addio alla Coppa di Germania. Alcune mancanze nella gara decisiva potrebbero influire indirettamente anche sul percorso europeo dei rossoneri. Una piccola speranza per nutrire il sogno Champions.

Disastro giallonero: così il Milan non ha chance

“Ognuno di noi dovrebbe fare mea culpa, io per primo. Pressiamo poco e non siamo abbastanza coraggiosi quando abbiamo la palla. Dobbiamo unirci perché le cose non possono continuare così“. Le confessioni di Emre Can al termine della disfatta contro lo Stoccarda, possono valere anche come monito per il Milan.

Come abbiamo detto in precedenza infatti i rossoneri possono ancora accedere agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria dei gialloneri contro il PSG nell’ultimo turno del girone F. Il problema sta proprio nel biglietto da visita che Emre Can ha esibito in campo. Con questa arrendevolezza il PSG avrà la meglio sul Dortmund e i rossoneri dovranno dire addio al sogno europeo.