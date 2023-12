“Il campionato lo vincono loro”: Serie A, ecco chi trionfa a fine anno | È già tutto scritto

Il campionato si avvicina al giro di boa, ma c’è già chi è sicuro: ecco chi si aggiudicherà lo scudetto, la previsione non lascia dubbi.

La ripresa della Serie A dopo l’ultima pausa del 2023 per le nazionali è coincisa con l’inizio della lunga volata per il titolo di campione d’inverno, che quest’anno potrebbe venire “assegnato” durante le festività natalizie.

Il primato più platonico del calcio italiano assume però spesso un valore cabalistico, dal momento che statisticamente girare davanti a tutti a metà percorso del campionato rappresenta una discreta garanzia di poter festeggiare in primavera il titolo di campioni d’Italia.

Come noto quest’anno la Serie A non si fermerà durante le Feste e l’ultima giornata del girone d’andata coinciderà con la prima del 2024, essendo in calendario tra 6 e 7 gennaio. Questo significa che qualora una squadra si trovasse ad avere tre o più punti di vantaggio dopo la 18a giornata, quella del 29-30 dicembre, a Capodanno conosceremmo già il nome della formazione “campione” della prima parte di stagione.

Numeri alla mano tutto fa pensare ad un testa a testa tra Inter e Juventus, dal momento che a sei giornate dal giro di boa Milan e Napoli hanno già un ritardo rispettivamente di sei e otto punti dal primo posto, gap non incolmabile, ma consistente se si pensa in particolare alla marcia della squadra di Simone Inzaghi, che nello scontro diretto contro i bianconeri ha perso i primi punti fuori casa.

Serie A, la stagione entra nel vivo: parte la volata per il titolo d’inverno

Del resto nelle ultime sei edizioni della Serie A in ben tre occasioni la squadra campione d’inverno non è riuscita a confermarsi in testa a fine campionato. È accaduto al Napoli nel 2017-18 e poi a Milan e Inter nel 2021 e nel 2022 e in un calcio in cui il calendario è sempre più compresso le statistiche possono essere spazzate via da variabili quali infortuni o gli impegni nelle coppe europee.

Il 2023-’24 non farà eccezione, se è vero che il contingente italiano tra Champions, Europa League e Conference League promette di arrivare compatto alla fase primaverile delle competizioni, uno scenario che potrebbe impattare il dipanarsi del “romanzo” del campionato. Eppure, per qualcuno, è tutto già chiaro: chi vincerà lo scudetto, chi farà strada nelle Coppe e pure chi vincerà la Coppa Italia.

“L’Inter vincerà tutto”: la previsione di Fabrizio Corona

Stiamo parlando di Fabrizio Corona, tornato a fare irruzione nelle cronache italiane ad inizio autunno in concomitanza con lo scoppio dello scandalo-scommesse. Proprio i nomi di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, anticipati dall’ex re dei paparazzi, sono entrati poco dopo in quella rete che li ha portati a incappare in pesanti squalifiche. Ora, però, Corona ha vestito i panni dell’”indovino”, prevedendo l’esito della stagione.

In un’intervista realizzata da Raffaele Auriemma e subito diventata virale su Instagram, Corona, da sempre tifoso dell’Inter, ha predetto ai nerazzurri una stagione identica alla scorsa, con vittoria di scudetto e Coppa Italia e sconfitta in finale di Champions League. Poi c’è stato spazio per un po’ di veleno nei confronti della Juventus: “La Coppa Italia ci dà soddisfazione solo se battiamo la Juve. E l’allenatore che mi piace meno è Allegri”. Parole che hanno scatenato la prevedibile l’ondata di “critiche” (eufemismo) dei tifosi bianconeri sui social…