0-3 a tavolino: la stangata arriva a sorpresa | Disastro totale in Italia

Giudice sportivo inflessibile, la sconfitta a tavolino riscrive la classifica: svelato il motivo della decisione.

C’è chi lavora tutta la settimana allenandosi duramente dal punto di vista fisico e strategico per preparare nel migliore dei modi la partita successiva, e il riferimento è ad allenatore, staff tecnico e giocatori che compongono una squadra.

Poi c’è chi, ed è il caso dei dirigenti, ha il compito di stare il più vicino possibile allo stesso tecnico e alla rosa dei calciatori, facendo sentire la propria presenza al campo d’allenamento in particolare se il gruppo sta vivendo un momento poco positivo sul piano dei risultati.

In generale ciascuna delle tante componenti in cui è suddivisa una società, fuori e dentro il campo, fornisce il proprio fondamentale contributo affinché la “macchina” funzioni perfettamente, perché come in ogni azienda se un anello della “filiera” viene meno, o non lavora nel migliore dei modi, alla fine a risentirne è il vertice della piramide.

Certo, un tempo l’organigramma di una società di calcio era molto più snello, ma del resto oggi il mondo del pallone è una vera e propria industria, che muove svariati milioni di euro considerando anche l’indotto, pertanto nulla può essere lasciato al caso affinché i calciatori possano solo preoccuparsi di scendere in campo e di prepararsi bene durante la settimana.

Squalifica arretrata, la disattenzione costa carissima

Oggi come ieri, però, fondamentale per ogni club, a prescindere dalla categoria in cui milita, è la figura del segretario, spesso, ma non sempre, inglobata in quella del club manager, mansione introdotta in tempi molto recenti e che non va confusa con il team manager, storico collante tra gruppo squadra e allenatore.

Per un club di Serie A, come per uno di Terza Categoria, il segretario è una figura indispensabile per l’adempimento di quelle funzioni burocratiche, ma anche pratiche, che vanno poi a influire anche sul lavoro dell’allenatore e alla lunga sulla squadra che dovrà scendere in campo. Tra i suoi compiti c’è ad esempio quello di segnalare eventuali squalifiche arretrate dei giocatori appena tesserati, da far scontare pena la sconfitta a tavolino.

Sporting Cerreto, arriva la sconfitta a tavolino contro il Frasso Telesino

Ne sanno qualcosa a Cerreto Sannita, piccolo centro del beneventano, sede dello Sporting Cerreto. La squadra campana iscritta al girone B della Terza Categoria della provincia di Benevento si è infatti vista assegnare dal giudice sportivo la sconfitta a tavolino per 0-3 per il match casalingo contro il Frasso Telesino, pareggiato sul campo per 1-1 lo scorso 11 novembre. La causa è stata proprio la presenza in campo di Pancrazio De Rosa, giocatore appena tesserato che avrebbe dovuto scontare due turni di squalifica dalla stagione precedente.

La segreteria del club non ha segnalato la cosa al tecnico che, ignaro, ha deciso subito di puntare sul volto nuovo. Beffa in arrivo e classifica riscritta, quindi, per uno scenario non inedito anche ai piani altissimi. L’ultimo precedente risale alla prima giornata della Serie A 2020-’21, quando la Roma si vide assegnare lo 0-3 a tavolino per la partita contro il Verona, pareggiata 0-0 sul campo, per la presenza in campo di Amadou Diawara, che avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica.