“Il Milan è già fuori”: bufera dopo la Champions | Milioni di tifosi senza parole

Bomba in casa rossonera dopo la durissima serata di Champions League. Ecco cosa è successo nelle ultime ore

Senza parole. I tifosi rossoneri che sono usciti da San Siro dopo il match di Champions League contro il Borussia Dortmund non possono credere a quello che hanno visto. Una squadra capace di sbagliare un calcio di rigore (con Giroud, ndr), rimettersi in pista e poi crollare nella difesa.

Non è bastato il lampo di Chukwueze nel primo tempo. La squadra guidata da Stefano Pioli ha pagato alcune disattenzioni di troppo e anche questa volta hanno pesato gli infortuni. Evidentemente si tratta di problemi strutturali, non riconducibili soltanto agli ultimi 90 minuti giocati a San Siro.

Contro la Fiorentina, in campionato, era scattato un primo campanello d’allarme. Nonostante i tre punti la squadra non aveva brillato ed era riuscita a sbloccare la partita grazie a un rigore siglato da Theo Hernandez. In Europa non basta l’episodio fortunato, serve qualcosa di più.

Ora il percorso dei rossoneri in Champions League si fa più duro che mai. Ecco cosa servirà a Giroud e compagni per andare avanti nella competizione che soltanto un anno fa aveva visto il Milan sfiorare l’impresa. Soltanto l’Inter si era messa di traverso.

“Il Milan è già fuori”

La delusione tra i tifosi è davvero tanta. Questa mattina il popolo rossonero aprirà i giornali con la consapevolezza di trovare soltanto critiche a giocatori, tecnico e società. Di chi è la colpa? Un club con la tradizione europea dei rossoneri non può commettere questo tipo di errori.

“Il Milan non passa. Secondo me è già fuori”. Il commento lapidario è di un tifoso rossonero su X. Lo sconforto sta prendendo piede tra chi ha seguito con ansia e speranza il match contro gli uomini di Terzic. Meglio essere realisti piuttosto che illudersi.

Futuro già scritto a meno che…

I rossoneri sono praticamente fuori dalla Champions League, anche se possono sperare in un “regalo” di Borussia Dortmund e PSG, prossime avversarie in Germania nell’ultimo turno del girone F. Come riporta Sportmediaset, il Milan può sperare solo in un caso.

Se il BVB (già qualificato aritmeticamente agli ottavi, ndr) dovesse vincere contro il PSG nella prossima gara, con la vittoria dei rossoneri contro il Newcastle, il miracolo sarebbe realtà. I francesi infatti andrebbero avanti anche in caso di pareggio con i gialloneri, grazie a una migliore differenza reti. Un rimpianto in più per Pioli, che non è riuscito ad alzare il livello delle prestazioni.