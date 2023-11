“Siamo totalmente devastati”: mondo del calcio in lacrime | La nefasta notizia in queste ore

Cordoglio in tutto il mondo per la scomparsa di un mito del calcio internazionale: l’annuncio della famiglia.

Ci sono persone che non se ne vanno mai dal cuore e dalla mente di chi le ha conosciute, neppure quando il percorso della vita terrena arriva alla conclusione in maniera più o meno naturale. Nella vita privata di ognuno di noi questo accade per familiari o amici più stretti o in generale con persone con i quali si è vissuto a stretto contatto per anni.

La medesima situazione si può però verificare per personaggi del mondo dello sport o dello spettacolo che sono diventati familiari proprio perché hanno “popolato”, seppur a distanza, tante giornate della nostra infanzia, o tante domeniche felici trascorse davanti alla tv o a seguire il proprio sport preferito.

Si pensi a quando siamo stati raggiunti dalle notizie della scomparsa di miti del piccolo schermo come Corrado, Raimondo Vianello, Mike Bongiorno o Raffaella Carrà. È come se con loro se ne fosse andata una piccola, grande parte della nostra infanzia o gioventù, a seconda dei casi.

Non molto diverso è ciò che si è provato quando protagonisti notissimi dello sport se ne sono andati troppo presto, facendo istantaneamente scoperchiare la pentola dei ricordi di giornate apparentemente qualunque, o di eventi sportivi rimasti nella storia, legati a squadre di club o alle nazionali.

Addio a Terry Venables, Inghilterra calcistica in lutto

Se poi questi tristi eventi avvengono di domenica o in giornate festive sembra trattarsi di amari scherzi del destino. Come accaduto a Gianluca Vialli, scomparso il giorno dell’Epifania del 2023, o a Carlo Mazzone, il decano per eccellenza degli allenatori, morto a poche ore dall’inizio della Serie A 2023-’24, proprio lui che del massimo campionato italiano è stato protagonista per tanti anni.

Ebbene, in Inghilterra ha destato parecchio cordoglio la notizia della morte di Terry Venables, avvenuta all’età di 80 anni sabato 25 novembre, proprio poche ore prima un intenso weekend di Premier League, campionato che ha visto per diversi anni l’ex tecnico londinese protagonista in panchina: “Siamo totalmente devastati dalla perdita di un meraviglioso marito e padre affettuoso che è morto serenamente ieri dopo una lunga malattia” il messaggio divulgato dalla famiglia.

Dal sogno infranto a Euro 96 ai trionfi con il Barcellona: la carriera di Venables

Venables ha legato il proprio nome da giocatore a Chelsea e Tottenham negli anni ’60 e poi da allenatore agli stessi Spurs, ma anche al Barcellona e alla nazionale inglese. Sulla panchina dei Tre Leoni, in particolare, si sedette tra il 1993 e il ’96, guidando l’Inghilterra all’Europeo casalingo nel 1996, quello perso in semifinale ai rigori contro la Germania.

A fallire il penalty decisivo in quell’occasione fu proprio l’attuale ct del’Inghilterra, Gareth Southgate, che è stato tra i primi a ricordare gli insegnamenti ricevuti da Venables: “Terry è stato un vero maestro per tanti di noi”. A ricordarlo con affetto sono anche i tifosi di Crystal Palace e QPR, club portati dalla seconda alla prima divisione nei primi anni ’80, e del Barcellona. In tre anni al Camp Nou Venables conquistò una Liga nel 1985 e una Copa del Rey nel 1986, anno in cui i blaugrana tornarono a giocare una finale di Coppa dei Campioni dopo 25 anni, perdendola ai rigori a Siviglia contro la Steaua Bucarest.