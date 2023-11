“Punti di penalizzazione”: catastrofe Inter | Può cambiare il campionato

Lo scenario che preoccupa i tifosi dell’Inter e galvanizza i nemici di sempre. Il tutto a poche ore dal big match più atteso.

L’attualità per Inter e Juventus si chiama Derby d’Italia. Ormai manca davvero poco all’evento più atteso, la gara che può cambiare una stagione. I nerazzurri per ribadire la propria superiorità tecnica, i bianconeri per regalarsi una notte in vetta alla classifica.

Una sfida che vale molto anche per i due allenatori. Simone Inzaghi è stato recentemente riempito di elogi e prima della sosta per le nazionali ha anche ricevuto un premio come migliore tecnico del mese. L’avversario, Massimiliano Allegri, sa come fermare i nerazzurri, avendo avuto la meglio due volte su due in campionato soltanto un anno fa.

Sarà un confronto tra due difese granitiche, anche se l’emergenza ha privato l’Inter di due titolari che rispondono ai nomi di Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Per i padroni di casa invece qualche problema nel mezzo, con Locatelli, non ancora al meglio, che alla fine dovrebbe farcela.

Si gioca per dare un segnale a se stessi e a un campionato che prima della sosta natalizia dovrà dirci se c’è una squadra pronta a prendere il comando delle operazioni. La partita dell’Allianz Stadium in questo senso può essere non ancora decisiva ma molto indicativa.

L’Inter trema: ecco cosa è successo

La notizia ha fatto rumore in Inghilterra mentre in Italia, per chi segue l’attualità nerazzurra ogni giorno, non ci sono grandi novità da rimarcare. La situazione del club di Steven Zhang è da un punto di vista finanziario molto delicata.

Chi non ama i colori nerazzurri ci tiene ad emettere un bollettino ogni giorno, come se i dirigenti non conoscessero le vicende di casa Suning. L’Inter ha dei debiti importanti e in primavera dovrà ridiscutere il prestito da circa 350 milioni complessivi con Oaktree, il fondo americano che sostiene Zhang.

Le certezze dell’Inter

In casa Inter però non sembrano preoccupati. Il campo sta raccontando una storia ben diversa e ci sono le figure adatte ad affrontare anche eventuali emergenze. Dal punto di vista societario infatti dovrebbe arrivare presto l’ufficialità del rinnovo fino al 2027 dell’ad sport Beppe Marotta. Un segnale inequivocabile per quanto concerne l’unità di intenti. I detrattori di Zhang rimarranno delusi.

ve lo ridico, l’#inter che meriterebbe punti di penalizzazione o blocca del mercato per i debiti finanziari se non vince lo scudetto o la Champions fallisce.

Ora affrontiamo #JuveInter con serenità 👍🏻 https://t.co/x87WPKVL3k — IAN L’URAGANO® (@DIABOLIK_7) November 23, 2023

Su X (quello che chiamavamo Twitter, ndr) nel frattempo in tanti vorrebbero un’Inter penalizzata. La realtà è invece che la squadra di Inzaghi è sul campo una delle migliori espressioni, se non la migliore, del calcio italiano.