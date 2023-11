“Bisogna ripetere la partita”: ultima ora Nazionale | Tutta Italia col fiato sospeso

La notizia che nessuno si sarebbe mai augurato di ricevere. L’Italia vuole evitare un nuovo incubo dopo la delusione mondiale.

L’Italia conquista con qualche brivido la qualificazione ai prossimi Europei che si terranno in Germania la prossima estate. Ci arriva senza deludere nelle ultime due gare di qualificazione che più di tutte contavano per il destino di Luciano Spalletti e dei suoi ragazzi.

Se contro la Macedonia del Nord sono arrivati i gol, ben 5, contro l’Ucraina a Leverkusen si è trattato semplicemente di uno 0 a 0. Le occasioni non sono mancate. Raspadori nella veste di falso nueve ha creato scompiglio, così come le fiammate di Zaniolo o le conclusioni da fuori di Barella.

È sembrata per certi versi un’Italia più sciolta e libera mentalmente. La gara è stata resa più insidiosa da una squadra avversaria che rispetto ai macedoni ha una cifra tecnica maggiore. Mudryk e compagni si sono resi pericolosi in alcune occasioni, dimostrando di essere una squadra da rispettare.

Grazie a un attento Gigio Donnarumma si sono evitati problemi seri. L’Italia torna a casa con il bottino pieno. La qualificazione non poteva essere messa in discussione, soprattutto in questo momento storico, dopo aver visto dal divano le altre squadre al Mondiale in Qatar.

Colpo di scena: si rigioca la gara

Una notizia però scuote l’ambiente. L’episodio che ha fatto discutere sui social si riferisce agli ultimi minuti di gara. Al 93′ infatti ci sarebbe stato un contatto tra Cristante e Mudryk in area di rigore.

Le immagini mostrano come con l’utilizzo del VAR l’Italia avrebbe potuto probabilmente gettare al vento la serata e la qualificazione a EURO 2024.

Tutta colpa di un tweet

Su X, il social che chiamavamo Twitter, un utente si è divertito nell’immaginare una realtà alternativa a quella della BayArena. Evidentemente non tutti sono contenti per la qualificazione dell’Italia ai prossimi Europei.

Sogno di essere in un universo parallelo in cui l’Italia abbia perso stasera contro l’ucraina Non riesco proprio a dormire con quella ladrata in mente É una vergogna

Bisogna ripetere la partita @UEFA — Italia a ca toch (@MussianoOff) November 20, 2023

Il riferimento di @MussianoOff è probabilmente all’episodio in pieno recupero che avrebbe potuto premiare gli ucraini, buttando fuori dalla competizione gli azzurri ancora prima di accedervi. Sui social sta girando anche il commento live di Lele Adani, il quale avrebbe detto “va bene così” in diretta nel momento clou.