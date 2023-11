De Vrij saluta i nerazzurri, si apre un nuovo capitolo | Vuoto incolmabile in difesa

L’Inter vola in campionato e in Champions League, ma sul mercato sta per scoppiare un caso doloroso e inaspettato.

“In Serie A avere una difesa solida è il segreto principale per puntare a vincere lo scudetto”. Quante volte è capitato agli appassionati di calcio di ascoltare questo leit motiv, pronunciato dagli addetti ai lavori in sede di pronostico per la corsa al titolo, tanto in estate che durante la stagione?

Luogo comune o verità assoluta? Probabilmente nessuna delle due e la verità sta nel mezzo. Perché non c’è allenatore con esperienza di calcio italiano ad alti livelli che neghi l’importanza di una buona fase difensiva, più che una buona difesa, sottintendendo il lavoro di tutta la squadra in fase di non possesso, per puntare a primeggiare in Serie A.

L’Inter targata Simone Inzaghi è una delle dimostrazioni migliori di questo assunto, dall’alto degli appena sei gol subiti e degli otto clean sheets nelle prime 12 giornate di campionato. Non è un caso, allora, che la dirigenza nerazzurra abbia deciso di dirottare sulla difesa, ingaggiando Benjamin Pavard, quella parte di budget di mercato risparmiata dal mancato ritorno di Lukaku.

L’arrivo del francese ha dato ulteriore qualità alla retroguardia di Inzaghi, che può contare su un reparto di primissimo ordine tra titolari e primi rincalzi, voce alla quale appartengono elementi come Matteo Darmian e Stefan De Vrij, rari esempi di affidabilità e duttilità, oltre che nazionali dei rispettivi paesi.

Inter, infortuni e non solo in difesa: scoppia il caso De Vrij

Riguardo il futuro dell’olandese, però, sembrano profilarsi scenari poco incoraggianti per i tifosi dell’Inter. Il centrale ex Lazio è infatti un rincalzo di lusso per Inzaghi, essendo in grado di sostituire all’occorrenza anche il perno del reparto Francesco Acerbi. Proprio questo eclettismo, oltre che le proprie qualità, starebbe però spingendo De Vrij verso riflessioni importanti.

Con ogni probabilità l’ex Ajax sarà in campo dall’inizio nella sfida scudetto del 26 novembre in casa della Juventus sul centrodestra del reparto oppure al centro della linea a tre con Acerbi spostato sul centrosinistra qualora Bastoni, fermatosi in nazionale per un problema muscolare, non riuscisse a recuperare in tempo utile.

De Vrij verso l’addio all’Inter: la nuova destinazione è inattesa

Il rischio per Inzaghi, però, sarà quello di dover schierare un giocatore distratto dalla propria vicenda contrattuale e dal possibile addio all’Inter al termine della stagione, scenario che sembra prendere quota con il passare delle settimane. Dopo sei stagioni all’Inter, infatti, De Vrij, classe ’92, è tentato dal vivere una nuova esperienza e dal firmare quello che potrebbe essere l’ultimo contratto importante della propria carriera.

Reduce da un rinnovo annuale con l’Inter, a Stefan potrebbe non stare più bene il ruolo di riserva di lusso, da qui la possibile partenza a parametro zero per firmare per un’altra big. Italiana o straniera? Per il momento non ci sono certezze, ma non si può escludere che Milan e Juventus si facciano avanti con offerte interessanti sul piano economico. Del resto i rossoneri avranno bisogno di esperienza in difesa in vista dell’addio di Kjaer e lo stesso dicasi per i bianconeri, a secco di elementi collaudati nel reparto nell’ottica del probabile ritorno in Champions League.