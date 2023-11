Nessuno si fidava di lui | Invece ha conquistato Inzaghi senza giocare: ecco come

Ha colpito Inzaghi per la sua perseveranza e resilienza: ecco come è riuscito a guadagnarsi la fiducia senza giocare.

Non si può certo dire che Simone Inzaghi non si stia meritando i risultati che sta ottenendo: il campo parla per lui e il dato di fatto è che non avrebbe in nessun modo potuto fare di più rispetto a quello che sta facendo.

Capolista in Serie A e già qualificato nella fase a eliminazione diretta della Champions League: come se non bastassero questi meriti, Simone è riuscito nel non banale compito di ovviare a delle problematiche di natura fisica dei suoi (come ad esempio la mancanza di ricambi in attacco).

L’infortunio di Arnautovic occorso contro l’Empoli ha di fatto tagliato le gambe ai suoi attaccanti titolari (Lautaro Martinez e Thuram) costretti agli straordinari: Sanchez non aveva convinto fino a qui ma la prestazione contro il Salisburgo ha donato un po’ di tranquillità al tecnico piacentino.

Contro gli austriaci l’ex allenatore della Lazio ha infatti schierato dall’inizio la coppia inedita composta da Thuram e Sanchez.

La mossa che nessuno si aspettava: Lautaro in panchina

Il Toro a scaldare la panchina. Nessuno poteva immaginare una mossa del genere, eppure Simone Inzaghi ha “osato” tenere al caldo il suo bomber principale nonché capitano: contro il Salisburgo al suo posto el Nino Maravilla, quell’Alexis Sanchez che ha dato un saggio delle sue qualità per 68 minuti.

Ma, quando il gol non arriva, non c’è altro da fare che rifugiarsi nel 10. Minuto 84′: Mads Bidstrup la tocca col braccio e l’arbitro fischia il rigore. Il Toro si presenta sul dischetto e segna il gol stagionale numero 14, spedendo i nerazzurri direttamente agli ottavi di finale, oltre che al nuovissimo Mondiale per Club del 2025.

Cuadrado è rimasto ad allenarsi: ora può riconquistare Inzaghi

Il pomeriggio libero, Inzaghi lo ha concesso a tutti, dopo una trasferta dispendiosa come quella di Salisburgo. Eppure, non tutti hanno usufruito di questo privilegio: è il caso di Juan Cuadrado, che è rimasto da solo ad Appiano per recuperare dal suo infortunio.

Fino a qui, il Panita ha deluso nel suo clamoroso approdo a Milano, dopo una vita passata alla Juventus: 97 minuti in 4 gettoni, 0 presenze da titolare e 1 solo assist messo a referto. Sicuramente troppo poco per la straordinaria fama che precede il colombiano.