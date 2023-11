Spalletti avvisato, anche lui vuole il suo spazio | A 19 anni sboccia una stella

Nella lista dei convocati di Luciano Spalletti non c’è ancora il suo nome ma le prossime settimane potrebbero far cambiare idea al ct.

Esperienza, qualità e perché no, la freschezza dei 19 anni. Nell’Italia che verrà ci dovranno essere tutti questi ingredienti, sapientemente mixati dal tecnico che è riuscito a riportare lo scudetto a Napoli dopo oltre 30 anni. I prossimi appuntamenti sono da dentro o fuori.

Contro Macedonia del Nord ed Ucraina ci si gioca la credibilità, uno dei pilastri del pensiero di Luciano Spalletti. Per guardarsi ancora allo specchio serviranno due serate convincenti. Il ct sta provando le mosse per assicurarsi quei punti per strappare il pass per Euro 2024.

Quando il gioco si fa duro gli uomini forti iniziano a giocare. Ecco perché alcune scelte, dettate dal momento di forma di alcuni atleti del nostro campionato, sono state fatte per raggiungere quel traguardo così importante. Le esclusioni pesanti (vedi Ciro Immobile, ndr) sono un monito a tutto il gruppo: chi indossa questa maglia deve dare tutto.

Chissà come staranno vivendo queste ore a Coverciano quei calciatori che sono stati chiamati per indossare la maglia più importante. Un paese intero aspetta delle risposte per tornare a urlare al mondo: “Ci siamo anche noi”. Sarà importante scendere in campo senza pensare al recente passato.

L’Italia che verrà

Ha fatto sicuramente notizia la convocazione di Andrea Colpani. Il talento del Monza, un po’ come successo con Zaniolo all’alba dell’era Mancini, può rappresentare il futuro della nazionale. Qualità al potere e colpi che gli sono valsi le attenzioni delle big, con l’Inter in testa.

Il nome del fantasista però non è l’unico sotto osservazione. Luciano Spalletti sta monitorando con grande attenzione quei giocatori che potrebbero presto cogliere la loro chance azzurra. Mai come quest’anno le cosiddette medio-piccole stanno mettendo in mostra diversi talenti. Non solo il Monza di Palladino.

Kayode aspetta la chiamata

Intervistato da TMW Michael Kayode, calciatore rivelazione della Fiorentina di Italiano, non ha avuto paura di sbilanciarsi pensando al suo futuro. Sulla nazionale maggiore ha detto: “Il pensiero deve essere fatto con continuità, poi vedremo tutto il resto”.

Con l’U19 di Mister Bollini sono arrivate prestazioni confortanti. Il prossimo step sarà quello dell’Italia di Spalletti. Una convocazione che andrebbe a coronare un percorso costellato di sacrifici e sprint sulla fascia. Kayode non vuole sprecare questa occasione e si farà trovare pronto quando arriverà quella chiamata.