Crociato distrutto, stop lunghissimo | Si deve operare al più presto

Arrivano bruttissime notizie per il giocatore dopo l’ultima partita. La storia di un calvario che è appena iniziato.

Ci si è messo di mezzo pure il destino, proprio quando sembrava essere arrivato il momento della svolta. Il calciatore si è dovuto arrendere all’evidenza: questa non sarà decisamente la sua stagione fortunata. Troppi indizi nella stessa direzione. Da quando ha lasciato il club italiano tutto è cambiato.

Sembra esserci una sorta di maledizione per alcuni giocatori. Salutato il club da star, le fortune non sono state quelle sperate, con un saliscendi di emozioni (e panchine, ndr) che hanno complicato il percorso di crescita di una carriera da predestinato.

In Italia aveva trovato un club vincente, poi la grande chance in un club estero. Quest’ultimo infortunio va a certificare un momento assai complicato per il giocatore. Serviranno grande forza di volontà e coraggio per ripartire. Quando le cose vanno male sono tutti pronti a sparare sentenze.

Lo stop previsto è molto lungo. I risultati del club non sono soddisfacenti, con il primo posto in classifica (il risultato minimo considerata la storia del club, ndr) che in questo momento appartiene a una vera e propria outsider. Le sorprese non sono finite qui.

Gli ex Juve in difficoltà

Hanno lasciato il club bianconero in momenti diversi, occupavano la stessa posizione in campo e da questo momento in poi cercheranno di ritrovare quello spirito perso. Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt, con le maglie di Union Berlino e Bayern Monaco, stanno prendendo soltanto porte in faccia.

L’ex stella dell’Ajax sta vivendo un momento assai particolare. Nell’ultima gara di Coppa di Germania contro il Saarbrucken, club della terza divisione tedesca, il Bayern Monaco ha rimediato una vera e propria figuraccia. Un risultato che avrà fatto sobbalzare dalla sedia i vertici della società.

Alla ricerca di un sorriso

Attorno all’olandese si erano create molte aspettative e il passaggio al Bayern Monaco aveva fatto pensare a tutti a un nuovo momento di svolta per il giocatore. Poi sono arrivate le decisioni del tecnico Tuchel, che gli ha preferito spesso Upamecano e il sorriso è andato perduto.

Proprio nell’ultima gara il difensore ha rimediato un brutto infortunio: si tratta del legamento interno del ginocchio. Piove sul bagnato. In arrivo uno stop che sarà almeno di 4/6 mesi, una punizione davvero troppo severa per questo momento storico della carriera dell’ex Juve.