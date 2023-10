“3 anni di squalifica”: la sentenza è arrivata, pena esemplare | Carriera compromessa

Ecco cosa è successo dopo aver violato il regolamento. Un atto che ha fatto molto discutere, sollevando diverse polemiche.

Ora che la burrasca è finita, chi voleva una pena esemplare per il colpevole potrà ritenersi più che soddisfatto. È successo tutto qualche mese fa ma l’eco mediatica non si è mai interrotta. Impossibile frenare i giudizi dell’opinione pubblica.

Chiunque conosce questa storia. L’articolo del regolamento parla chiaro e non lascia scampo a chi trasgredisce le regole. Ecco perché un paese intero, dopo esser rimasto col fiato sospeso, non può che approvare la decisione della FIFA.

L’inchiesta è ancora in corso perché oltre a tutto ciò che abbiamo visto ci sarebbe anche altro. Una pagina non esattamente esemplare per il nostro sport. Due versioni contrapposte e l’uomo che finisce nei guai. Quest’ultimo sarebbe pronto a combattere ma la sua posizione è già grave.

Riavvolgiamo il nastro e spieghiamo perché è arrivata questa sentenza, assai severa, che mette un bastone tra le ruote all’uomo e gli fa passare la voglia di tornare su un campo da calcio.

Ecco cosa è successo

Il personaggio protagonista di questa grottesca vicenda è Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola. Come riporta il sito Open, durante i festeggiamenti dello scorso 20 agosto per la vittoria del campionato mondiale da parte della nazionale femminile, è successo qualcosa di davvero singolare.

Si tratta del bacio non consensuale tra Rubiales, presente in veste di presidente della Federcalcio spagnola e la calciatrice Jennifer Hermoso. L’euforia si è trasformata in qualcosa di troppo. L’uomo, che non è riuscito a comportarsi in maniera decorosa, ora dovrà pagare le conseguenze di un gesto folle.

3 anni di squalifica

La sentenza è arrivata. Luis Rubiales ha violato l’articolo 13 che contiene i principi del fair play, della lealtà e dell’integrità. “Di pari passo con la Fifa c’è un’inchiesta in corso dopo che la calciatrice della nazionale spagnola ha denunciato Rubiales”. Il giudice Francisco de Jorge ha emesso una misura di custodia cautelare per l’ex presidente della Federcalcio spagnola.

I tre anni di squalifica sono la naturale conseguenza di quel gesto. La calciatrice ha confermato la non consensualità del bacio avvenuto durante i festeggiamenti in mondovisione. Rubiales farà ricorso. La vicenda non finirà dunque qua e vedremo se alla fine a vincere saranno proprio quei principi violati in precedenza.