Forte distorsione, un mese di stop | Si ferma nel momento migliore

Il calciatore costretto ai box proprio quando le cose iniziavano ad andare per il verso giusto per la sua squadra. Ecco quando potrebbe tornare.

Il destino si è messo di traverso. Tra i sogni di gloria del club e la realtà di campo, si è intrufolato quell’aspetto che tutti vorrebbero evitare. Un nuovo stop per infortunio.

Il momento è sicuramente delicato e per il tecnico non sarà così semplice trovare alternative in rosa. In quel ruolo la società ha fatto altre scelte e toccherà allo staff lavorare sul campo per inventare qualcosa di diverso dal solito.

Il campionato è iniziato da poche partite ma i punti a disposizione sono già importanti. Il doppio impegno che prevede le partite europee intanto può privare i giocatori e lo staff di preziose energie mentali oltre che fisiche. Ecco perché ogni dettaglio può fare la differenza.

Nell’ultima uscita europea la squadra ha dimostrato di poter segnare e creare un gioco spettacolare. L’avversario di turno non era forse irresistibile ma è sempre meglio farsi trovare pronti. Vincere aiuta a vincere. Certe notti ti spingono a dare ancora di più, superando i propri limiti.

La mentalità dei ragazzi di Italiano

La Fiorentina ha dimostrato fin qui di essere una squadra più matura rispetto alla passata stagione. Dopo la roboante vittoria in Conference League, ad attendere la Viola c’è un altro importante appuntamento. È una diretta antagonista per la qualificazione alla prossima Champions League.

La proprietà ha dimostrato con i fatti di voler puntare a costruire quella mentalità che fa da ponte tra un grande gruppo e una squadra pronta a competere con tutte le altre compagini. Il mercato potrebbe sicuramente aiutare a colmare quel gap ma attraverso le idee e la personalità nel calcio tutto diventa possibile.

Si ferma Kayode

Tra le caratteristiche peculiari di alcuni giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano ci sono sicuramente grande gamba, forza fisica e velocità. Tra questi profili spicca quello di Michael Kayode, terzino della Fiorentina. Il match contro il Cukaricki ha portato con sé alcuni strascichi. Il giocatore deve fermarsi.

Come comunicato dal club viola infatti “il giocatore si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distorsione di medio grado in assenza di lesioni ossee e legamentose significative”. Ciò significa che Kayode salterà sicuramente le prossime due partite di campionato. Due appuntamenti significativi per collezionare punti per l’obiettivo europeo.