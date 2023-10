Mistero Verratti, fulmine a ciel sereno: ‘Il suo addio è un enigma’ | Cosa sta succedendo

L’ultima decisione del giocatore è stata molto difficile da comprendere. Il motivo della separazione è da ricercare altrove.

Non sarà stata una questione tecnica o forse sì. Nelle ore antecedenti la separazione si era persino parlato di dinamiche extra campo che avrebbero allontanato il giocatore dalla realtà. Non c’è stato evidentemente bisogno di alcuna smentita da parte del diretto interessato.

Marco Verratti ha giocato ad alti livelli indossando poche maglie ma importanti. L’ultima esperienza al PSG è stata lunga e affascinante, pioniere, nel lontano 2012, di un calcio che stava crescendo anche all’ombra della Tour Eiffel.

L’ultima sessione di calciomercato ci ha sbattuto in faccia la tremenda verità. Anche il mondo arabo può competere, a suon di milioni, con il movimento che meglio conosciamo. Non si tratta solo di una questione economica ma anche di prospettive di business.

Ecco perché il Qatar e l’Arabia Saudita potrebbero sfruttare i prossimi anni per competere con i migliori club e attirare nuove stelle. Sogno o realtà? Il tempo contiene la risposta.

L’addio al PSG e quelle parole da campione

Proprio subito dopo l’addio al club parigino in molti si sarebbero aspettati un Verratti deluso. Niente di vero, soprattutto leggendo le parole del centrocampista ex Pescara. Il tecnico spagnolo Luis Enrique aveva piani diversi per il club e l’ha comunicato a uno dei tesserati.

Non uno qualunque. Il sodalizio con i francesi è durato ben 12 stagioni al termine delle quali l’unico rimpianto, condiviso con altri milioni di tifosi sparsi per il mondo, è quello di non aver alzato al cielo la Champions League. Le soddisfazioni tuttavia non sono mai mancate, tra tutte quella di aver condiviso la magia dello spogliatoio con campioni del calibro di Neymar e Mbappé.

“L’addio è un enigma”

Il centrocampista può essere ancora centrale per i piani di Luciano Spalletti e della sua nazionale, che a novembre si giocherà la qualificazione a Euro 2024. In Germania Verratti spera di esserci per dimostrare al mondo intero che la sua carriera non è ancora finita ma vive soltanto di un’apparente pausa di riflessione.

“Per me è un enigma”. Jimmy Algerino a TMW non riesce a capacitarsi della separazione avvenuta tra Verratti e il PSG, prossimo avversario in Champions League per il Milan. L’opinionista definisce l’ex discepolo di Zeman un “giocatore fondamentale”, ancora in grado di dare molto. Il club francese proverà a superare i rossoneri anche senza la sua inventiva. Col passare del tempo nasceranno nuovi talenti anche sotto la Tour Eiffel.