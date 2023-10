Valentino Rossi, l’annuncio è clamoroso: ‘Quasi pronto per il ritorno’ | I tifosi non ci credono

Due anni dopo l’addio alla MotoGP la leggenda di Tavullia confessa il proprio inaspettato sogno segreto: fans spiazzati.

Per la “decima corona” c’è ancora da aspettare. Il Mondiale 2023 MotoGP sta per entrare nell’attesissimo rush finale. Manca un mese esatto alla fine della stagione e gli aspiranti al titolo sono rimasti due. Tra essi non c’è Marco Bezzecchi, alfiere del team Ducati VR46, quello di Valentino Rossi.

Per il Dottore, quindi, la caccia al decimo titolo iridato della carriera è ancora rinviata. Ovviamente stiamo mescolando quelli ottenuti in prima persona in pista, tra tutte le classi, e quello che sarebbe il primo da “patron”. Per qualche tempo Vale c’ha pure sperato che il proprio pupillo riuscisse ad inserirsi nel duello tra il campione in carica Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

Fino a fine settembre, al successo in India, il Bez è stato in grado di insidiare i due colleghi più navigati, che hanno però avuto in seguito una continuità di rendimento superiore tra Sprint, dove lo spagnolo ha una striscia aperta di tre successi, e GP veri e propri. Comunque, a 25 anni da compiere a novembre, per Bezzecchi il bicchiere della stagione è pieno ben oltre la metà, con quattro GP vinti ed altri nove podi.

Certo, se corri per uno come Valentino Rossi però non puoi che puntare sempre al titolo, se non altro perché semplicemente chiacchierando con il tuo “capo” puoi allargare quotidianamente il bagaglio di esperienza e puoi apprendere tanti piccoli segreti che chi è in altre scuderie non può permettersi. Rossi peraltro non è certo un boss che mette pressione, consapevole di non poter avere le ambizioni di chi lavora presso il team factory.

Valentino Rossi e il tifo per “l’allievo” Pecco Bagnaia

Peraltro la leggenda di Tavullia può registrare anche la buona stagione del fratello Luca Marini, l’altro centauro del team VR46, seppur non ancora in grado di lottare con i migliori, ma soprattutto può confidare nel bis iridato di Bagnaia, uno che è cresciuto a pane e… ranch, quello nel quale Valentino ha forgiato il talento del pilota torinese, che non perde occasione per ringraziare il proprio mentore.

Insomma, quello tra Rossi e la MotoGP è un binomio che non sembra destinato a scindersi mai, come del resto inevitabile che sia tra colui che è e resterà un mito senza tempo per l’intero mondo del motorsport, per come ha saputo cambiare l’approccio di appassionati e stampa alle corse più ancora che per i risultati ottenuti. Ma la MotoGP manca davvero al Valentino Rossi di oggi? La risposta l’ha fornita direttamente l’interessato, fresco di 6° posto nel Mondiale 2023 GT World Challenge, nel corso di un’intervista rilasciata al sito Mow.

MotoGP, Valentino Rossi prepara il ritorno: annuncio sorprendente

“Il ritorno in pista è impossibile, al massimo potrei tornare come commentatore. È che farlo sempre è un grande impegno, un lavoro. Però una volta ogni tanto mi piacerebbe. Prima o poi succederà” la “sentenza” di Rossi, che ha poi regalato un retroscena sui… rapporti tra i colleghi: “Secondo me il sentimento fra piloti è lo stesso di vent’anni fa. Ognuno ha quei due, tre che proprio odia, però non lo dicono o non vivono più”.

Chissà se tra “i due o tre” che a Vale stanno meno simpatici c’è anche Marc Marquez, che dal prossimo anno approderà in Ducati per guidare una moto del team Gresini. E chissà se nel corso del Mondiale 2024 Rossi commenterà qualche GP di Marquez, sempre a caccia del decimo mondiale della carriera, ma tutti… in pista, per eguagliare proprio l’eterno rivale. Per il momento Valentino ha un altro sogno, ben più importante da realizzare: “Mi piacerebbe avere un maschietto uno tra un po’, vediamo” ha svelato teneramente il papà di Giulietta, nata il 4 marzo 2022 dall’unione con Francesca Sofia Novello.