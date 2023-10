Inzaghi, disastro con gli infortunati | Svelata la data del rientro del top player nerazzurro

La notizia non rassicura Simone Inzaghi: l’infortunio del nerazzurro è una tegola difficile da riparare, la data del rientro preoccupa.

Momento strano per l’Inter di Simone Inzaghi. L’avvio di campionato super sembrava avesse lanciato i nerazzurri ad uno scudetto semplice da portare a casa, vista la qualità e la profondità della rosa di cui dispone il tecnico piacentino.

I passi falsi contro il Sassuolo e contro il Bologna hanno invece minato le certezze che con fatica l’ex allenatore della Lazio aveva costruito attorno alla squadra dalla scorsa primavera, da quando cioè partì la cavalcata memorabile che li condusse ad un pelo dalla conquista di una Champions League leggendaria.

Le perplessità non giungono comunque in particolar modo dal livello assoluto della rosa, quanto dalla tendenza agli infortuni che stanno decimando i giocatori offensivi a disposizione di Inzaghi.

La trasferta di Empoli ha lasciato delle scorie non indifferenti al gruppo squadra e in particolare all’attacco: Marko Arnautovic tornerà a disposizione non prima di metà novembre e lasciare monco un reparto che già poteva contare su pochi uomini non è una situazione ideale per una squadra impegnata tutte le settimane su tre fronti.

Cuadrado out: non recupera per la prossima

“Juan Cuadrado, in pieno accordo con lo staff medico nerazzurro, ha in questi giorni intrapreso un programma riabilitativo a causa di un riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine achilleo sinistro. Le condizioni del colombiano saranno rivalutate settimana prossima”

Questo il report ufficiale sui canali nerazzurri, che testimonia l’ennesimo infortunio occorso al colombiano. Per lui, fino a qui la miseria di 97 minuti ufficiali giocati in campionato, per un totale di 4 spezzoni di gara. Decisamente poco, rispetto alle premesse (anche tattiche) con cui era arrivato a Milano.

Altra brutta notizia: Koopmeiners torna contro l’Inter

È molto probabile che il top player atalantino, Teun Koopmeiners possa recuperare dal suo infortunio entro due settimane, in tempo per affrontare l’Inter il 4 novembre. Non è un’assenza banale quella dell’olandese nei piani tattici di Gasperini: il numero 7 è il vero faro tecnico dei nerazzurri e tutto passa dai suoi piedi quindi averlo o non averlo contro fa tutta la differenza del mondo.

Torino, Salisburgo, Roma, Atalanta, ancora Salisburgo e Frosinone: questo il filotto che attende gli uomini di Inzaghi prima della prossima sosta. L’esito di queste sfide ci racconterà a che punto sarà l’Inter dal coronare i suoi sogni.