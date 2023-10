Gasperini, volo per l’Arabia? | Risponde Percassi: “Ci sembrava una grande opportunità”

L’Arabia ha chiamato l’allenatore dell’Atalanta, che è sembrato sul punto di vacillare. Non si è fatta attendere la risposta di Percassi.

Nelle sue otto stagioni da tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini ha rivoluzionato non solo una squadra, ma anche il modo di pensare di una città intera: risultati e un gioco spettacolare sono dalla sua, riuscendo a conquistare l’ammirazione della maggior parte di colleghi e addetti ai lavori.

Talmente tanta ammirazione che, negli ultimi giorni, c’è stato da registrare un interesse importante direttamente dall’Arabia Saudita, a cui le prestazioni dell’ex allenatore del Genoa non sono passate inosservate tanto da inseguirlo con insistenza, come rivelato dallo stesso.

“C’è stata la possibilità di andare in Arabia, ma non ero mentalmente pronto e avevo un impegno già preso”: così ha commentato il classe 1958 ai microfoni della Gazzetta dello Sport, con la schiettezza che da sempre lo contraddistingue.

E poi ancora, ha proseguito strizzando l’occhio a infrastrutture e organizzazione del calcio promosso da Cristiano Ronaldo: “Per quello che ho visto, l’Arabia non è un fuoco di paglia. Ci sono giovani preparati, che hanno studiato a Londra o a New York, che sanno quello che vogliono e che hanno disponibilità enormi”.

Ciclo finito all’Atalanta?

È difficile pensarlo, anche se pubblicamente Gasperini ha riferito i suoi dubbi sulla disponibilità di tempo materiale per aprire un nuovo ciclo. Eppure, ogni stagione i nerazzurri propongono interessanti variazioni tecniche e tattiche sul piano del gioco e della mentalità, delle volte andando a rivalorizzare profili che sembravano sopiti.

È il caso ad esempio di Charles De Ketelaere, passato dall’essere oggetto misterioso del Milan a titolarissimo inamovibile della Dea. La società lo sa che il miglior investimento per i suoi calciatori è quello di un trascinatore che sappia far uscire il meglio da ognuno di loro.

Percassi mette la parola ‘FINE’ alle discussioni

L’a.d. Luca Percassi, parlando a Radio Serie A di RDS, ha chiarito alcuni punti che riguardavano il suo allenatore: “Non è mai stato in discussione, è ovvio che i risultati nel calcio sono determinanti, siamo molto contenti di ciò che è successo in questi anni”.

E poi ancora, sul suo ‘occhiolino’ alla Saudi Pro League: “Le parole sull’Arabia in questi giorni? Non sono solito commentare dichiarazioni altrui, penso che le persone debbano essere contente di lavorare qui all’Atalanta, questo è un ambiente ideale per lavorare”. Mentre, a domanda precisa sulla seconda squadra ha risposto: “Per una realtà come la nostra ci sembrava una grande opportunità per dare continuità alla crescita dei nostri ragazzi”