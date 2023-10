Basket in lacrime, la tragedia è troppo grande | Purtroppo ci ha lasciati per sempre

Una notizia tremenda per lo sport, gli amici dell’atleta e tutti gli appassionati. Purtroppo il ragazzo non ce l’ha fatta.

Lo sport, attraverso i suoi racconti, ci fa credere di essere sempre all’interno di un romanzo epico, con personaggi invincibili. La vita ci ricorda che esistono anche momenti difficili, durissimi, a volte tragici. Purtroppo la notizia che arriva dal mondo del basket ha il sapore della tragedia.

La lotta in campo, il sogno di arrivare sempre più in alto, proprio come quando si salta per andare a canestro. Poi la caduta improvvisa e quella sentenza definitiva. Tutti sono rimasti senza parole. Difficile aggiungere parole di fronte a un episodio del genere.

Restano il ricordo e il silenzio. Il mondo del basket deve fermarsi per rendere omaggio a uno dei suoi fratelli. Non importa a quale categoria appartenesse, a quanto fosse alta la posta in palio. Questa volta a vincere è stata la morte.

Una comunità a pezzi, una società che comunica quanto accaduto con grande delicatezza. Il ragazzo non ce l’ha fatta. L’avversario che aveva di fronte non ha mostrato punti deboli e ha vinto spezzando il sogno di un giocatore di basket.

La tragedia

Il mondo del basket e dello sport in generale piangono la scomparsa prematura di Samuel Dilas, 24enne della formazione di Serie B della Virtus Lumezzane. Il ragazzo era ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Civile di Brescia dallo scorso venerdì.

A Lumezzane e a Novellara, paese dove Samuel era cresciuto e dove vivono i genitori e la sorella, ci si chiede il perché di un finale così crudele. Il destino ha scelto di interrompere una carriera e un percorso brillanti senza chiedere permesso.

Le cause della morte

Samuel Dilas aveva giocato la sua ultima partita ufficiale lo scorso 9 settembre a Padova. Una sfida di Supercoppa, come riporta Il Giorno, proprio dove oggi si sarebbe dovuto svolgere l’incontro di Serie B tra LuxArm e la Virtus Padova, match rinviato a data da destinarsi. Dopo essere stato in ospedale a Brescia, il giocatore era stato dimesso. Poi il nuovo ricovero a causa di un malore.

Le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente a causa di una trombosi. In tanti si aspettavano questa brutta notizia. Il fisico di Dilas ha dovuto cedere nonostante l’iniziale resistenza. A Lumezzane e a Novellara i suoi tifosi si stringono attorno alla famiglia del giocatore. Il club chiede un ultimo gesto di sensibilità a tutti gli addetti ai lavori tramite un post su Facebook.