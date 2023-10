Colpo di scena Ranieri, già pronta una nuova panchina | Tifosi senza parole

Il tecnico romano pronto a salutare la squadra che ha riportato in Serie A. Ad attenderlo una nuova sfida.

I numeri non mentono mai e questo inizio di stagione, per il Cagliari, ha portato finora soltanto brutte notizie. L’ultimo posto in classifica è aggravato da numeri impietosi: dopo 8 giornate soltanto 2 pareggi e 6 sconfitte. Quei 2 punti conquistati rappresentano un misero bottino che non preannuncia nulla di buono.

E se la Salernitana, soltanto un passo più avanti in classifica, ha deciso di esonerare Paulo Sousa, a Cagliari le riflessioni non sono finite. Il tecnico che ha riportato in Serie A i sardi ora è a forte rischio. In società vogliono pensarci ancora bene ma la svolta è dietro l’angolo.

Il valzer delle panchine è già iniziato e una volta entrati nel frullatore è difficile uscirne indenni. Ecco perché Ranieri, dopo essere uscito con le ossa rotte dal confronto con la Roma di Lukaku, non può sentirsi perfettamente saldo sulla sua panchina.

Nelle prossime settimane, alla ripresa dalla sosta per le Nazionali, i tifosi aspetteranno al varco Cagliari ed Empoli. Due compagini dalla grande tradizione che navigano nei bassifondi della classifica di Serie A. Anche in Toscana servono punti per dare sostanza all’obiettivo salvezza.

Si accettano miracoli

Se la Serie A è un bene di tutti, come ha ricordato Claudio Ranieri in una delle sue ultime conferenze stampa, occorre fare molto di più per restarci. La società ha probabilmente commesso qualche errore in fase di programmazione, consegnando all’ex Roma una squadra con qualche lacuna di troppo.

Il contratto fino al 2025 non sarà messo in discussione solo se i sardi ripartiranno con energia e determinazione dopo gli impegni della Nazionale. Proprio alla ripresa del campionato il calendario ha messo una di fronte all’altra due squadre in seria difficoltà.

Ranieri resta solo in un caso

Contro la Salernitana del nuovo tecnico Pippo Inzaghi non ci saranno in palio soltanto i tre punti ma una fetta di futuro. La società si attende una ripartenza Special, consapevole che la salvezza passa proprio da questo tipo di gare. Ranieri dovrà lavorare prima di tutto sulla testa dei suoi giocatori.

In caso di tracollo, l’allenatore capace di realizzare il miracolo Leicester avrebbe già un club pronto a contattarlo. Si tratta dell’Empoli di Andreazzoli, chiamato a dare segni di vita contro l’ottima Fiorentina di Vincenzo Italiano. I punti iniziano a pesare e anche le scelte più drastiche non saranno etichettate come troppo affrettate.