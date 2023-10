Lui vuole la Lazio, la Lazio vuole lui: il matrimonio si farà | Un sogno che si avvera

Il calciatore non vede l’ora di raggiungere i suoi nuovi compagni e dare una svolta alla sua carriera.

Ora che è praticamente tutto fatto, sarà difficile trattenere l’emozione e la mente sarà più leggera. Il pensiero fisso semmai sarà rappresentato da quella dolce ossessione in vista della prossima stagione. Raggiungere i nuovi compagni e dare vita al sogno di una carriera intera.

La Lazio di Maurizio Sarri sta recuperando le energie mentali in questa sosta dopo aver battuto di misura l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato. Proprio dai ritiri delle Nazionali intanto arrivano buone notizie, quei segnali incoraggianti che possono portare benefici anche in vista della ripresa del campionato.

L’Albania di Hysaj ha vinto per 3-0 il match contro la Repubblica Ceca, l’Uruguay di Vecino ha pareggiato contro la Colombia (e il calciatore ha partecipato al match subentrando dalla panchina, ndr) mentre Marusic non ha partecipato alla vittoria in amichevole del suo Montenegro contro il Libano.

Da settimana prossima il gruppo tornerà ad essere al completo per preparare al meglio la gara di campionato contro il temibile Sassuolo di Dionisi, capace di vincere in questa stagione contro Juventus e Inter. Sarri si aspetta una grande prestazione dai suoi giocatori.

La Lazio gioca d’anticipo e si assicura il calciatore

In questo momento di apparente calma le società più attente e lungimiranti possono approfittarne per mettere a segno dei colpi di mercato, bruciando la concorrenza. I biancocelesti avevano già individuato la lacuna nella zona del campo e vi hanno posto rimedio.

Arriva un calciatore che ha incantato tutti nella passata stagione e ha ancora buoni margini di miglioramento. Un’operazione di mercato molto conveniente da un punto di vista economico, condizione da non sottovalutare quando a trattare da una parte del tavolo c’è il presidente Claudio Lotito.

Il calciatore ha detto sì

Il difensore della Cremonese Emanuele Valeri si avvicina a grandi passi alla Lazio. Non solo una delle big del nostro campionato ma la squadra per cui tifa sin da bambino. Il terzino rivelazione della scorsa Serie A, nella quale ha collezionato 37 presenze, 2 gol e 4 assist, è pronto a vestire di biancoceleste.

Un’operazione a parametro zero che fa felici anche gli amanti del Fantacalcio. Valeri fa guadagnare ai fanta-allenatori che lo schiereranno dei bonus facili viste le sue continue proiezioni offensive. Una soluzione in più per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, che segue il calciatore da tempo.