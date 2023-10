Colpo di scena Napoli, in panchina ci si siede lui | È un ex Juve ma non è Conte

Il Napoli ha appena sondato la disponibilità dell’ex Juventus. Ecco chi siederà sulla panchina partenopea.

Le riflessioni in casa Napoli continuano: Rudi Garcia non è probabilmente l’uomo giusto per raggiungere gli obiettivi campionato e Champions League. Se in Italia la missione (minima) del raggiungimento del quarto posto sembra più abbordabile, l’ultima sconfitta in Europa contro il Real Madrid ha fatto capire all’ambiente quali siano le difficoltà insite in questo tipo di percorso.

Il presidente De Laurentiis ha paura che il caso Garcia possa condizionare il cammino di Osimhen e compagni, mettendo a rischio la qualificazione europea. A livello sportivo ma soprattutto da un punto di vista finanziario, non accedere al tabellone della competizione più importante sarebbe un grave danno.

Ecco perché occorre fare in fretta e il tempo a disposizione del tecnico francese è ormai scaduto. O ci sarà una ripartenza immediata in termini di risultati o il progetto verrà archiviato senza troppi pensieri. Nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di un candidato per la panchina.

Dopo Garcia infatti si cercherà di lavorare molto sull’intensità, l’unità di intenti e quella grinta che è mancata negli ultimi 90 minuti contro la Fiorentina. I Viola sono scesi in campo con maggiore determinazione, riuscendo nell’impresa di tornare a casa con i tre punti in tasca.

L’ex Juve che piace a De Laurentiis

Archiviata la suggestione Gallardo e cestinata la candidatura di Antonio Conte, il quale avrebbe chiesto di essere ricoperto d’oro per accettare la corte di De Laurentiis, in questo momento gli occhi sono puntati su un altro ex Juve.

Un tecnico che, da quando ha smesso di giocare, ha attirato su di sé parecchie attenzioni proprio per il modo di intendere il calcio e soprattutto trasmettere certi concetti ai suoi giocatori. Un profilo ideale per la ripartenza e per tracciare un percorso a medio e lungo termine in terra campana.

Tudor in pole, Turchia permettendo

Il management ha deciso di approfondire i contatti con Igor Tudor, ex allenatore di Hellas Verona e Olympique Marsiglia, considerato tra i tecnici più preparati del panorama internazionale. De Laurentiis offrirà un’altra chance a Garcia e in caso di nuovi problemi sarebbe proprio l’ex Juventus a sostituirlo.

Una pole position che verrà messa a dura prova. Dalla Turchia infatti insistono. Il Besiktas vuole soffiare Tudor a De Laurentiis e offrirgli la panchina. Alcuni indizi spingono il tecnico in Turchia: il suo staff sarebbe già volato a Istanbul. Un segnale inequivocabile per una trattativa già entrata nel vivo.