Italia, un esonero al giorno toglie il tecnico di torno | Arrivato il comunicato ufficiale

Giorni roventi sulle panchine italiane: è arrivato un altro esonero e questa volta i tifosi l’hanno presa molto male. Terremoto nel club.

Duro il mestiere degli allenatori: un giorno esulti ed esalti e il giorno dopo sei messo alla forca da stampa, tifosi e presidenti per non aver ottenuto i risultati sperati. La fantomatica “graticola” è evidentemente un must per chi intraprende questo percorso a ostacoli.

Lo sa bene Rudi Garcia, ad esempio: il compito era difficile, al limite del leggendario. Gli è stata consegnata una squadra che aveva tutto da perdere, dopo aver conquistato tutto ciò che era da vincere: Luciano Spalletti (ora tecnico della nostra selezione) ha consegnato una patata bollente in dote al tecnico ex Roma.

Le voci su un presunto interesse di AdL per l’ex Juventus e Inter Antonio Conte sono state smentite da entrambi i protagonisti (con tanto di post social del salentino) e, per ora, il francese rimane saldo sulla panchina dei campioni d’Italia.

La sosta è stata fatale per un altro ex bianconero, Paulo Sousa, sollevato dall’incarico a Salerno dopo aver raccolto la miseria di 3 punti in 8 partite, senza mai riuscire a raggiungere la vittoria. Al suo posto, Pippo Inzaghi si è già insediato ed è impaziente di ottenere la sua personale rivincita, dopo tutto quello che gli è successo a Reggio lo scorso anno.

La B non è da meno

Michele Mignani non è più l’allenatore del Bari. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha (anche qui) temporeggiato finché ha potuto ma la situazione era diventata insostenibile: dopo la sorprendente finale playoff dello scorso anno, persa all’ultimo secondo contro il Cagliari di Ranieri, lo score impietoso di questa stagione ha fatto cambiare i piani all’istrionico AdL.

Una vittoria, sette pareggi e una sconfitta non sono bastati per mantenere la panchina del San Nicola salda sotto la sua leadership. Al suo posto toccherà all’ex Udinese Pasquale Marino. Stessa sorte è toccata a Luciano Foschi, ormai ex tecnico del Lecco.

C sono sorprese anche qui

La Serie C non esita a seguire le orme dei campionati maggiori ed esonera Raimondi e Colombo, allenatori di Rimini e Potenza. Oltre a loro, nelle ultime ore anche Bruniera della Fermana è stato sollevato dall’incarico, dopo aver conquistato la miseria di 5 punti in classifica.

Questo il comunicato ufficiale: “La Fermana comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra mister Andrea Bruniera. Al tecnico vanno i ringraziamenti da parte della società per l’impegno profuso per la causa gialloblù e per la professionalità sempre mostrata durante la sua gestione. Nel corso delle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo tecnico”.