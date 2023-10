Delusione Ferrari, il pluricampione rifiuta la Rossa | Il grande sogno va in frantumi

L’attenzione degli appassionati di F1 è ormai spostata verso il Mondiale 2024: doccia fredda per i tifosi della Rossa.

L’edizione 2023 del Gran Premio d’Italia a Monza è andata in archivio lo scorso 3 settembre con la vittoria del “solito” Max Verstappen. Sul circuito brianzolo la Ferrari ha provato a lottare, dovendosi però accontentare del terzo posto di Carlos Sainz, comunque in grado di infiammare i tifosi accorsi in migliaia all’appuntamento più atteso dell’anno.

Il momento di gloria per il Cavallino sarebbe arrivato due settimane più tardi, quando lo stesso pilota spagnolo riuscì a centrare un successo magistrale a Singapore. I GP successivi avrebbero visto le Rosse incapaci di ripetersi, ma ormai le attenzioni degli appassionati sono già rivolte alla prossima stagione.

Ciò che invece il GP di Monza non ha portato è stato il tradizionale annuncio sui piloti ai quali sarà affidata la guida della Ferrari nel Mondiale successivo. Tanto Sainz quanto Charles Leclerc sono legati contrattualmente a Maranello fino alla fine del 2024, ma iniziare l’auspicata annata del riscatto con le guide in scadenza potrebbe non essere la strategia migliore.

Dall’altra parte va detto che non sembrano esserci dubbi sulla volontà del management della Ferrari di proseguire con “i due Carli”. Sia per il buono, e a tratti ottimo, rendimento avuto in pista, sia per il buon feeling che esiste tra i ragazzi, far scoppiare quella che per buona parte del paddock è la coppia più talentuosa dell’intera Formula 1 sarebbe controproducente.

Svolta nel mercato della F1, un big ha deciso il proprio futuro

Dando uno sguardo al mercato piloti, tuttavia, i top drivers sono già blindati dai rispettivi teams. A partire ovviamente dallo stesso Max Verstappen, il cui futuro pare legato a lunga scadenza alla Red Bull, con il chiaro obiettivo di continuare a dominare ancora per diversi anni, battendo magari record che oggi appaiono inavvicinabili.

Ma si pensi anche ai giovani come George Russell e Lando Norris,. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare il “grande vecchio” per eccellenza del Circus, Lewis Hamilton. A quasi 39 anni il Leone di Stevenage vede sempre più lontano il sogno di conquistare l’ottavo titolo mondiale della carriera, ma ha intanto preso una decisione definitiva sul proprio futuro. Gelando i tifosi della Ferrari.

Lewis Hamilton rifiuta la Ferrari: svelato il retroscena

In un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è uscito allo scoperto circa il presunto interessamento della Ferrari nei confronti di Hamilton. Niente fantamercato piloti, tutto vero. Solo che Lewis ha ascoltato e declinato…: “Lewis è stato sincero, mi ha detto ‘Ho visto John Elkann a cena, ma sappi che non andrò da nessuna parte e non c’è alcuna trattativa’”. Musica per le orecchie del dirigente tedesco, pronto a programmare il futuro potendo contare ancora sull’apporto di Hamilton.

Protagonista di un brutto ed evitabile incidente con Russell in Qatar, Lewis sta per mandare in archivio la seconda stagione consecutiva senza riuscire a salire sul gradino più alto del podio. Un’anomalia per chi ha vinto 103 GP in carriera, ma la fedeltà alla causa della Mercedes non è in discussione. Hamilton punta a tornare grande con la scuderia con la quale ha fatto la storia, con buona pace dei tifosi della Ferrari, che dovranno continuare a vedere nell’inglese uno dei rivali per eccellenza.