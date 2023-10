Milan, ribaltone in panchina: pronto l’ex Sassuolo | Non è De Zerbi

In casa rossonera si fanno sempre più insistenti le voci di un clamoroso cambio in panchina a fine stagione.

Il fascino dell’emigrato Roberto De Zerbi colpisce anche il Milan. Il personaggio cresciuto nelle giovanili del club rossonero, capace di stringere un patto con un altro popolo che ama gli stessi colori, il Foggia. Tutto genio e sregolatezza da calciatore, innovatore da tecnico.

Persino Pep Guardiola stravede per lui, considerandolo uno dei tecnici più influenti dell’era moderna. Un’investitura che arriva da lontano e spazza via i dubbi dei critici. Il pallone non è una scienza esatta ma quello che sta facendo l’ex Sassuolo con il Brighton in Premier League è sotto gli occhi di tutti.

Un calcio moderno e costruito attraverso la cura di mille particolari. La valorizzazione di talenti dal sicuro avvenire e l’orgoglio di essere considerato il grande rimpianto del calcio italiano.

Qualcuno mormora persino dell’interessamento di un club stellare. Una realtà che, se confermasse il suo interesse per il tecnico di Brescia, sancirebbe l’inizio di un sodalizio pronto a cambiare il calcio che tutti conosciamo. Ecco di chi si tratta.

La tentazione è Real

Tra i nomi fatti dai media per il dopo Ancelotti al Real Madrid, promesso sposo del Brasile che tenterà l’impresa Mondiale nel 2026, Roberto De Zerbi è quello più affascinante. Ve li immaginate quei campioni agli ordini di un tecnico capace come pochi di imprimere un’identità speciale a chiunque incontrasse il suo percorso?

Per ora si tratta di una suggestione ma qualcosa di vero forse in fondo c’è. In Premier League De Zerbi si è conquistato sul campo credibilità e rispetto. In tanti ipotizzano un futuro ancora più roseo per un allenatore che ama vincere convincendo i tifosi. Il divertimento è la chiave di tutto.

Ribaltone in casa Milan: c’è l’outsider

Chissà cosa ne penserà il compianto presidente del Milan Silvio Berlusconi, amante del bel giuoco e allenatore mancato. Dopo il deludente inizio in Champions League, condito dai due pareggi per 0-0 contro Newcastle e Borussia Dortmund, i rossoneri meditano sul percorso da intraprendere in vista della prossima stagione e non solo.

Nel caso in cui la situazione precipitasse il club di Via Aldo Rossi potrebbe comporre il numero di Eusebio Di Francesco, tornato in panchina e artefice della favola Frosinone, attualmente 9° in classifica e comodamente al di fuori della lotta per non retrocedere. La filosofia di De Zerbi e dell’ex Roma è la stessa. Il club che deciderà di puntare su di lui farà un passo nel futuro.