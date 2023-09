Napoli, è una polveriera | Rottura totale col top player, bordata contro la società

Tensione sempre più alta in casa dei campioni d’Italia: arriva lo strappo inatteso con uno dei giocatori più rappresentativi.

Se si guarda alla pura media realizzativa, con sei gol realizzati in sette partite tra Serie A e Champions League, disputate per complessivi 590 minuti, non si può certo sostenere che Victor Osimhen abbia iniziato male la sua quarta stagione con la maglia del Napoli, la prima con lo scudetto sul petto.

Anzi, se si considera lo stesso periodo della scorsa stagione l’attaccante nigeriano è addirittura in vantaggio, se è vero che nelle prime sei giornate della Serie A ’22-23 e nella prima del girone di Champions League l’ex Lille aveva trovato la via del gol appena due volte, entrambe in campionato contro Verona e Monza, e che il primo gol in Europa sarebbe arrivato solo alla quarta giornata contro l’Ajax.

“Colpa” anche dell’infortunio muscolare subito dal giocatore proprio al debutto assoluto in Champions con il Napoli, contro il Liverpool, fatto sta che il rendimento avuto in campo da Osimhen nel primo scorcio della nuova annata è più che soddisfacente. Non altrettanto si può però dire per quanto riguarda il morale di Victor, che sul campo appare visibilmente nervoso.

Facile collegare questo stato psicologico alla tensione accumulata in estate a causa della trattativa per il rinnovo del contratto, che in agosto sembrava essere arrivata a un punto di svolta, ma che è in realtà ancora pendente. Anzi, nelle ultime settimane tra le parti, ovvero l’entourage del giocatore e il presidente De Laurentiis, sembra calato un preoccupante gelo.

Napoli, Osimhen tra gol e nervosismo: il rinnovo resta in sospeso

In estate Osimhen, il cui cartellino viene valutato quasi 200 milioni da De Laurentiis, è stato oggetto di ricche offerte da parte di alcuni club della Saudi Pro League, dopo essere stato seguito anche da Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, che non hanno però mai presentato proposte ufficiali al Napoli.

Alla fine la storia d’amore con il Napoli è proseguita per inseguire insieme nuovi obiettivi, ma dietro la promessa di un nuovo contratto con relativo adeguamento d’ingaggio. L’intesa però non è ancora stata ratificata, anzi una preoccupante cappa di silenzio ha tenuto e tiene con il fiato sospeso i tifosi e Rudi Garcia, prima che questo venisse rotto da Roberto Calenda, agente di Osimhen, che ha tuonato contro un video apparso sull’account TikTok del Napoli dopo il rigore sbagliato da Victor contro il Bologna.

Tensione Napoli: lo sfogo dell’agente di Osimhen contro la società

Il video, poi subito rimosso, altro non era che una ricostruzione ironica dell’invocazione del rigore da parte di Osimhen per il fallo di mano di Calafiori e del successivo errore del nigeriano. Ironia che però non è piaciuta a Calenda, il cui commento su Twitter è stato molto duro: Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato”.

“Un fatto grave – prosegue Calenda – che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen”. Nella successiva gara contro l’Udinese Osimhen, che contro il Bologna era stato sostituito da Garcia per poi inveire contro il tecnico, è tornato al gol, ma senza esultare, prima di venire abbracciato dai compagni. La tensione resta altissima, meno di sei mesi dopo la conquista dello scudetto.