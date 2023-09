Non c’è pace a Torino | Deve tornare in tribunale: accusato dalla ex compagna

Nuovi guai in vista per il calciatore che vive a Torino. La storia privata non finisce qui.

Una storia appartenente alla sfera privata di un calciatore di Serie A non può mai essere nascosta come polvere sotto il tappeto. La popolarità del diretto interessato e la voglia di farsi conoscere da parte di chi lo circonda sono elementi da tenere in considerazione.

A volte però le cose sono molto più semplici di come ce le immaginiamo. Ecco perché la carriera del calciatore, appena iniziata se consideriamo la giovane età e le esperienze precedenti, può macchiarsi di un episodio poco piacevole. Un evento del passato che può compromettere il suo rapporto con il club di appartenenza.

Non è la prima volta che questi professionisti diventano protagonisti di vicende extra campo estremamente delicate. Fatti che coinvolgono anche altri soggetti. Col passare del tempo la verità viene a galla restituendo un conto molto salato a chi ha sbagliato.

È successo anche al calciatore che vive a Torino. Dopo le 22 apparizioni della passata stagione, quella corrente potrebbe rivelare delle sorprese poco gradite che nulla hanno a che vedere con gol o assist. Molto dipenderà dai prossimi possibili sviluppi in tribunale. Un autogol davvero clamoroso per il giovane atleta.

Grave accusa nei confronti del giocatore

Il calciatore del Torino è finito nella bufera e ora rischia di pagarne le conseguenze. Il motivo? L’accusa da parte dell’ex fidanzata di aver diffuso un video in rete. L’attaccante senegalese classe 2001 del Torino Demba Seck sarebbe stato responsabile di un atto vigliacco.

Si parla infatti di revenge porn. Una assurda vendetta da parte del ragazzo dopo la fine di una relazione amorosa. Come riporta il quotidiano la Repubblica, l’ex compagna lo avrebbe denunciato lo scorso gennaio per la diffusione del video.

La valutazione del gip

Un caso davvero intricato, che mette a rischio la posizione del calciatore di Ivan Juric. L’ex compagna di Demba Seck non ha avuto dubbi nel compiere il primo importante passo. Ora il gip, secondo la Repubblica, starebbe valutando la querela.

Ma le sorprese non finiscono qui. Nella vicenda potrebbe avere un ruolo decisivo anche il pm Bucarelli che, dopo aver chiesto l’archiviazione contando su una risoluzione riservata del conflitto da parte della coppia, avrebbe cancellato il video incriminato. La Procura di Milano vuole vederci chiaro e per questo ha aperto un’indagine.