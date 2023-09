Vieni da me? Un eroe di Leicester è svincolato, Ranieri lo chiama per il Cagliari

Claudio Ranieri, leggendario coach che portò il Leicester a trionfare in Premier, avrebbe pensato di ingaggiare uno dei suoi pupilli.

L’impresa del Leicester nel 2015/16 è entrata indiscutibilmente nella storia del calcio ed è destinata a far parlare di sè ancora per molti anni a venire: il principale artefice di quella vittoria epocale è senza dubbio Claudio Ranieri.

71 anni, romano e romanista, una carriera da giramondo: da due stagioni è alla guida del Cagliari (che aveva allenato alla sua prima esperienza in A dal 1988 al 1991), centrando al primo colpo la promozione nella massima serie, dopo aver battuto il Bari nella finale playoff dello scorso giugno.

Quel successo incredibile ha lanciato molti elementi della rosa sui palcoscenici più importanti del panorama mondiale: a partire dal suo giocatore più rappresentativo, Jamie Vardy, l’ultimo baluardo rimasto di quella rosa storica ancora militante nel Leicester.

E poi ovviamente i vari Ngolo Kantè (trionfatore col Chelsea dei miracoli del 2021) e Ryad Mahrez (vincitore dell’ultima Champions League contro l’Inter), ora ricchissimi protagonisti del campionato arabo.

Quando la nostalgia chiama…

Kasper Schmeichel, portiere danese classe 1986, al Leicester dal 2011 al 2022, è sicuramente uno degli eroi delle Foxes che più ha lasciato il segno nel cuore di mister Ranieri, per via del carisma e della leadeship dimostrate in carriera. Lo scorso anno ha giocato in Ligue 1 al Nizza, al termine del quale è rimasto svincolato.

Certo è che a Ranieri avrebbe fatto più che comodo un portiere di questa caratura e valori morali: al Cagliari il ruolo è coperto da Radunovic, il quale non ha certamente brillato per sicurezza nelle prime uscite stagionali. In particolare, disastrosa è stata la partita di Bologna: la sua mancata presa ha favorito il tap-in di Fabbian, risultato poi decisivo. Ecco perchè una chiamata nostalgica al danese non era da escludere a priori.

…il presente ogni tanto risponde

“È un portiere che ci ha fatto arrivare in A, potevamo proteggerlo“: così Claudio Ranieri ha difeso il suo attuale #1, prendendo di fatto le parti del portiere reduce da una brutta partita. Il solito stile ed eleganza del tecnico testaccino, che oltre al serbo può contare tra i pali su un ex enfant prodige come Simone Scuffet.

Schmeichel continuerà dunque la sua carriera altrove, precisamente in Belgio: ha infatti accettato la proposta dell’Anderlecht di un contratto annuale fino al 2024 con opzione per il rinnovo.