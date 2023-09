Dall’incredibile record alla rivalità con CR7: addio al calcio e nuova vita | Annuncio shock

Il campione gallese ha in mente una nuova sfida per la sua carriera. Ecco da dove ripartirà.

La notizia non è passata certamente inosservata e sta acquistando di ora in ora nuovo vigore giornalistico. Gareth Bale ha svelato da dove ripartirà la sua carriera dopo aver incantato il mondo intero da calciatore.

Un mondo che gli appartiene ancora, che sente suo ma che è stato anche teatro di scontri e gelosie. Solo chi ha indossato la camiseta blanca del Real Madrid conosce quelle pressioni. La vittoria ad ogni costo, con ogni mezzo e un paragone ingombrante dal passato.

Giocare assieme a Cristiano Ronaldo significa avere uno specchio alle tue spalle e uno davanti a te. Cancellare chi eri e superare chi sarai, nell’arco di 90 minuti, rappresenta soltanto il primo step di una corsa difficilissima. Servono nervi saldi e poteri da supereroe per reggere il confronto.

Il campione portoghese è stato da molti definito una star a tutto tondo, capace di attirare le attenzioni di sponsor, media e compagni di squadra. Normale pensare a una rivalità che possa sfociare nella gelosia.

Questione di cifre: record a confronto

CR7 è sbarcato sul pianeta Real a giugno del 2009 per una cifra di poco al di sotto dei 100 milioni di euro, precisamente 94. Nel nuovo accordo con il club più glorioso di Spagna è stata inserita una clausola di 1 miliardo e alla sua presentazione al Santiago Bernabeu hanno partecipato 80mila persone.

Un One man show che farebbe impallidire le star del cinema più acclamate. Nel 2013 il gallese Gareth Bale si è trasferito a Madrid a cifre molto simili a quelle della star portoghese. Secondo la BBC l’accordo con il Tottenham fu trovato per 100 milioni di euro ma la tv del Real comunicò cifre diverse, naturalmente inferiori a quelle di CR7.

Un annuncio a sorpresa

Ora che Ronaldo e Bale non condividono più lo stesso spogliatoio la situazione è sicuramente più serena. Conclusa la carriera da calciatore, il gallese però non ha smesso di stupire i suoi fan. La sua nuova passione è il golf e la cosa si sta facendo parecchio seria.

L’ex esterno d’attacco di Tottenham e Real Madrid ha infatti annunciato che comparirà in quello che è considerato dagli esperti il miglior videogioco di simulazione golfistica al mondo, PGA Tour 2K23. Almeno sul green la sfida non sarà con le manie di protagonismo di CR7. O forse sarà solo questione di tempo per assistere a un nuovo confronto.