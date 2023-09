Non è possibile: arriva, litiga e se ne va | Caos Fiorentina, uno dei nuovi dice addio

Il mercato della Fiorentina non è ancora finito: a sessione ultimata arriva un nuovo colpo di scena, con un addio incredibile e inaspettato.

La sessione di mercato viola è stata piena zeppa di colpi di scena a ripetizione e continua ad esserlo anche dopo il termine del 1 settembre: è notizia di poche ore fa un incredibile cessione in Arabia di uno dei nuovi arrivati.

E sono stati veramente tanti i volti nuovi portati alla corte (il nuovissimo Viola Park, centro di allenamento di proprietà) di Vincenzo Italiano, a partire dal parco attaccanti rinnovato: a rimpiazzare i partenti Jovic e Cabral saranno M’Bala Nzola (che l’allenatore aveva incrociato nella fortunata parentesi spezzina) e Lucas Beltran, punta argentina prelevata dal River Plate per 12 milioni di euro.

Acquisto invece dalla certa futuribilità è quello di Fabiano Parisi, per il quale sono serviti 10 milioni di euro per prelevarlo dall’Empoli: il terzino sinistro andrà ad insidiare capitan Biraghi, ma potrà giocarsi le sue chance anche da esterno alto, vista la notevole qualità nel dribbling.

A rimpolpare la difesa ci sarà l’esperienza dello svincolato Yerry Mina, colombiano di caratura internazionale, oltre al terzino destro Kayode, che tanto bene ha fatto nella prima uscita stagionale contro il Genoa. In porta Christensen farà staffetta con Terracciano per difendere i pali viola.

Centrocampo rivoluzionato

Per quanto riguarda il centrocampo, la missione era quella di sostituire Amrabat, volato a Manchester per coronare il suo sogno di vestire la maglia dei Red Devils. Il nome dell’ultimo secondo arrivato a Firenze è quello di Maxime Lopez, regista del Sassuolo che arriva in prestito oneroso (1 mln) e diritto di riscatto.

Oltre al francese, è arrivato con la stessa formula anche Arthur Melo dalla Juve e Gino Infantino dal Rosario Central, oltre a Sabiri, acquistato a gennaio ma lasciato in prestito alla Samp fino a fine stagione.

Entro, spacco, esco, ciao

E proprio Sabiri è l’ultima cessione che arriva a mercato chiuso, essendo volato in Arabia all’Al-Fayha in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 mln di euro. L’algerino, protagonista lo scorso inverno di un ottimo Campionato del Mondo, lascia clamorosamente Firenze senza essere mai sceso in campo neanche per 1′.

Alla luce di questo addio prematuro, ci sarebbero una presunta lite all’interno dello spogliatoio e un ambientamento nell’universo viola che evidentemente non è mai avvenuto.