Rinnova con l’Inter, Marotta conferma tutto: “È giusto e doveroso” | I tifosi possono sorridere

Il calciatore è sempre più centrale nel progetto interista. Le parole del dirigente confermano la scelta della società.

Non solo colpi di mercato a suon di milioni ma anche rinnovi di contratto che valgono oro. È il caso dell’Inter e delle trattative per blindare i calciatori più importanti della rosa. Una mossa strategica che può passare inosservata ma che dà senso a un progetto sportivo.

L’estate interista è stata spesso contraddistinta da quelle parole che i tifosi non vorrebbero mai sentire. Cessione di un big, autofinanziamento, sostenibilità: ostacoli a un percorso pensato vincente. La società nerazzurra però da questo punto di vista ha dimostrato di essere cresciuta e ha mantenuto le promesse.

L’obiettivo della competitività, ad esempio, è stato centrato nonostante alcune cessioni dolorose. Il ricorso a parametri zero, in alcuni casi, ha persino migliorato il gruppo in termini di qualità ed esperienza. Insomma l’Inter può continuare a competere ad alti livelli anche senza spendere centinaia di milioni.

Ai nastri di partenza la rosa di Simone Inzaghi si è presentata rinforzata in ogni reparto. Il tecnico ex Lazio potrà praticamente contare su due formazioni, con tante alternative come l’azzurro Davide Frattesi che sarebbero titolari in qualunque squadra di vertice del nostro campionato.

Conta solo la maglia

La società interista, soprattutto da quando è arrivato l’ad Beppe Marotta, ci ha tenuto a sottolineare l’importanza di alcuni valori e comportamenti all’interno dello spogliatoio. Chi non vuole fortemente questa maglia può cercare fortuna altrove.

Ecco perché i grandi protagonisti dell’ultimo ciclo ora possono “ritirare” il loro premio. L’Inter è pronta a dare a chi ha sudato per la maglia, trascinando i compagni più giovani verso imprese che sembravano impossibili. Conta solo il presente.

Il rinnovo è pronto: i tifosi esultano

Tra i giocatori che hanno dimostrato vero amore per la maglia nerazzurra c’è senza dubbio quel Federico Dimarco ormai padrone della corsia mancina. In occasione dell’evento Gentleman Fair Play a Milano l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha avvicinato ancora di più l’Inter e il calciatore italiano.

“Il rinnovo di contratto è giusto e doveroso quando un giocatore manifesta un senso di appartenenza così forte”, le parole dell’ad riportate dal Corriere dello Sport. Il diretto interessato non vede l’ora di macinare altri chilometri per un popolo che lo ha accompagnato nel suo percorso di uomo prima che di calciatore. Un sogno diventato realtà e pronto a vivere un nuovo capitolo.