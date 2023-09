Juve, il francese va sempre di moda | Con il Pogbout, all-in sul connazionale: arriva subito

Alla Juventus il tempo del francese è scaduto. Torna di moda la pista che porta al calciatore seguito da Giuntoli.

Che giocatore è stato Paul Pogba? Potrebbe diventare questo l’interrogativo, un po’ nostalgico, dei tifosi della Juventus nelle prossime ore. I recenti avvenimenti allontanano il calciatore non solo dal mondo bianconero ma anche dal calcio giocato.

In attesa delle controanalisi di rito, in seguito alla positività al testosterone da parte del francese, la dirigenza non si ferma. Sono tante le possibili strade da intraprendere, con la possibilità concreta che l’avventura del protagonista di questa triste vicenda sia giunta al capolinea.

Il Pogba bis alla Juventus non ha mai funzionato. Arrivato per dare vita a un instant team da scudetto, il Polpo è restato quasi sempre fermo ai box, confermando i dubbi dell’esperienza con la maglia del Manchester United. Assenze che hanno convinto anche i tifosi a cambiare idea e voltare le spalle al calciatore.

Proprio quando il peggio sembrava alle spalle, la notizia choc. Il calciatore è stato sospeso dal Tribunale Antidoping e si parla di un possibile patteggiamento per non distruggere la carriera di un atleta che con la sua nazionale ha vinto la Coppa del Mondo soltanto 5 anni fa.

Giuntoli disegna la nuova Juventus

L’arrivo del nuovo Football Director Giuntoli non ha portato con sé colpi ad effetto ma i primi risultati tangibili. La Juventus è riuscita a ridurre i costi della rosa, a partire dagli ingaggi pesanti e dal punto di vista tecnico sembra chiara la linea condivisa insieme al tecnico Massimiliano Allegri.

Una squadra che possa vantare un mix tra giovani e veterani. Un gruppo pronto a competere subito per le prime posizioni, anche grazie all’energia dei debuttanti. Non è un caso se Miretti (classe 2003, ndr), Fagioli (classe 2001, ndr) e Weah (classe 2000, ndr) sono già diventati dei punti fermi.

Ecco l’erede di Pogba

In casa bianconera le idee non sono mai state così chiare sull’erede di Paul Pogba. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport la dirigenza ha in mente di portare a Torino Habib Diarra, centrocampista francese classe 2004 attualmente a Strasburgo. La sua valutazione, attorno ai 20 milioni di euro, non preoccupa Giuntoli e i suoi collaboratori.

Un profilo giovane e per questo plasmabile in un campionato che può ben sposarsi con le sue caratteristiche. Da un francese all’altro, con la speranza che questa brutta vicenda possa essere trasformata in opportunità. La Juventus aggredisce il mercato e prepara il suo primo colpo invernale.